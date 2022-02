První část obchvatu Frýdku-Místku se otevře příští rok, dokončení posouvá počasí

Do příprav stavby ekologické sdružení Děti Země zasahuje dlouhodobě. „Stavební řízení je typickou směsí chyb a porušování zákona ze strany investora a státu, takže řízení probíhá více než čtyři roky,“ uvedl již dříve k rozkladu předseda sdružení Miroslav Patrik.

Děti Země už před zahájením stavby upozorďovaly na absenci některých podkladů ve spise a dále požádaly o přezkum zákonnosti závazných stanovisek, jako je zásah do přírodní památky Profil Morávky a stanoviska EIA, které bylo podle sdružení vydáno bez účasti veřejnosti - VÍCE ZDE: Ministerstvo bude opět řešit obchvat. Děti Země mají výhrady k trase silnice R48..

Ani další stavební povolení na část obchvatu Frýdku-Místku, které na konci října roku 2017 vydalo ministerstvo dopravy, nenechalo ekologické sdružení Děti Země bez odezvy. Proti povolení, které se týká pěti stavebních objektů, podalo ve stejném roce na konci listopadu rozklad - VÍCE ZDE: ObchvatFrýdku-Místku má potíže. Stát se musí vypořádat s výtkami ekologů.

Stavba části obchvatu může začít, soud zamítl žalobu ekologických aktivistů

Situace aktuálně opět nabývá absurdních rozměrů, neboť obchvat je téměř před dokončením a první etapa se měla otevřít v červnu, druhá do konce léta.

Už v polovině února Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upozorňovalo na sociálních sítích o tom, že termín zprovoznění nové dálnice D48 bude záležet na konečném výsledku probíhajících jednání.

Na první etapě obchvatu Frýdku-Místku pokračují práce. Harmonogram odpovídá aktuálnímu počasí tak, aby stavba postupovala i nyní = mimo hlavní stavební sezónu. O termínu zprovoznění nové dálnice D48 budeme informovat po konečném výsledku probíhajících jednání. pic.twitter.com/IqgRRVQXTs — ŘSD Moravskoslezský kraj (@RSD_MSlezsky) February 16, 2022

Obchvat Frýdku-Místku by měl po svém kompletním dokončení výrazně ulevit dopravě ve městě, kterým projede 45 až 50 tisíc aut denně. Po zprovoznění obchvatu by to podle odhadů měla být necelá polovina.

VIDEO: Obchvat - I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 - září 2021:

Zdroj: Youtube

Stavba obchvatu Frýdku-Místku byla rozdělena na dvě etapy kvůli problémům se získáváním stavebních povolení. Část trasy povede jen zhruba 150 metrů vzdušnou čarou od přehradní hráze. Aby nebyla odpočinková lokalita odříznuta, magistrát s pomocí dotace vybuduje dva mosty, které byly původně kvůli šetření vyškrtnuty. Letité potíže se týkaly části trasy přes přírodní památku Profil Morávky. A právě téměř půlkilometrový most přes řeku Morávku má být časově i technicky nejnáročnější stavbou druhé etapy obchvatu - VÍCE ZDE