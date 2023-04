Pláč a zděšení. Soud potvrdil tresty za drogovou smrt U Lenina v Havířově

Deset let by měl strávit ve vězení Dennis K. (23 let) z Havířova, který je podle soudu spoluzodpovědný za smrt dvacetiletého Sebastiana z Havířova. Ten zemřel v říjnu 2021 poté, co v havířovské restauraci U Lenina vypil drogu připravenou Dennisem K.

Dennis K. (vpravo na snímku z jednání u Krajského soudu v Ostravě) půjde do vězení na deset let, Jan T. na třináct let. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Do vězení na třináct let půjde i Jan T. (36 let), jenž látku obstaral. O trestech s definitivní platností ve středu rozhodl odvolací Vrchní soud v Olomouci. Jednání se zúčastnili příbuzní Dennise K., kteří si verdikt vyslechli se slzami v očích. Do poslední chvíle totiž věřili v osvobozující verdikt. Soud pouze u původního rozsudku Krajského soudu v Ostravě upravil náhradu škody a výši nemajetkové újmy. U ní rozhodl o snížení ze 400 na 300 tisíc korun. Důvodem byla skutečnost, že si podle soudu Sebastian smrt částečně zavinil sám. V době, kdy drogu užil, měl již v sobě alkohol a další látky. Smrt U Lenina. Drogový případ, který začal ve Stodolní ulici, spěje do finále „Drogu, jejíž obsah neznal, požil v době, kdy byl již velmi ovlivněn omamnými a psychotropními látkami a alkoholem. Z tohoto důvodů má odvolací soud za to, že se má přihlédnout i ke spoluzavinění poškozeného na svém úmrtí,“ vysvětlil mluvčí Vrchní soudu v Olomouci Stanislav Cik. Osudného dne v říjnu 2021 jel Dennis K. s kamarády do Stodolní ulice v Ostravě. Druhý den se při ranním návratu zastavili v Havířově v restauraci U Lenina. Později přišli i další lidé. Mezi nimi i Sebastian, který měl již v sobě alkohol a drogy. Později se skupina domluvila na užití drogy. Na jejím zajištění se podílel Jan T. Drogu ve formě čaje podle soudu připravoval Dennis K. Jan T. ho údajně upozornil, že ji dělá příliš silnou. To se nakonec potvrdilo, když ji někteří účastníci zkusili. Po vypití doušku hrníček okamžitě odložili. Sebastian však vzápětí celý zbývající obsah vypil. „Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Nečekal jsem, že to vypije na ex. Myslel jsem, že ho jen ochutná,“ hájil se Dennis K. Sebastian zkolaboval, Dennis K. později přivolal záchranku. Mladík však i přes veškerou snahu lékařů zemřel. „Nevím, proč to celé vypil. Dobře ale věděl, co dělá. Měl zkušenosti s drogami,“ prohlásil Dennis K. Útěk z detenčního zařízení ve Vyšních Lhotách. Uprchli Maročané Obhajoba pro oba obžalované navrhovala zproštění viny. Soud ale jejich argumenty neuznal. Podle mluvčího vrchního soudu provedl ostravský soud důkladné a rozsáhlé dokazování a správně rozhodl o vině. Mužům hrozilo až osmnáct let vězení. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek. Oba odsouzení budou přemístěni do vězeňského oddělení.

