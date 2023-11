U Krajského soudu v Ostravě ve čtvrtek pokračuje hlavní líčení kuplířkou Alenou C. (63 let). Žena řadu let organizovala sexuální obchody v Moravskoslezském kraji. Není vyloučeno, že dnes padne rozsudek. Erosenky, jež pro ni pracovaly, obsloužily stovky až tisíce klientů zejména z Karvinska a Ostravska.

Soud ohledně kupliřstí, listopad 2023, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jedna z nich podle obžaloby měla v té době šestnáct let. Žena ve čtvrtek u soudu uvedla, že o věku dívky nevěděla. Pokud by prý tušila, že není plnoletá, určitě by ji neangažovala. Sexuální služby byly poskytovány v bytech na Karvinsku.

Nátlak

Šestnáctiletá dívka musela měsíčně uspokojit sto i více klientů. Za půlhodinu sexuálních hrátek platili muži tisíc korun, za hodinu 1500 korun. Vše trvalo děsivé dva roky. Když jí bylo kolem šestnácti let, dostala od matky na výběr.

„Buď si na živobytí vydělat sama a současně již nevidět více své sourozence, anebo začít poskytovat sexuální služby za úplatu a zůstat doma,“ uvedla policie, když informovala o objasnění případu. Dívka téměř všechny peníze odevzdávala matce. Obdržela jen zlomek výdělku, ze kterého pořizovala potřebné věci pro sourozence. Matka navíc podle policie podávala dceři alkohol a drogy.

Dohoda

Kromě Aleny C. původně stanula před soudem i zmíněná matka šestnáctileté dívky. Vloni v září uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na základě které jí Krajský soud v Ostravě vyměřil čtyři roky žaláře. Současně jí uložil povinnost zaplatit dceři náhradu nemajetkové újmy ve výši 300 tisíc korun.

Dohodu týkající se trestu ve výši tři a půl roku mohla uzavřít také Alena C. Ta ale něco takového odmítla. Státní zástupce pro ni poté v klasickém hlavním líčení požaduje sedm let vězení. Tvrdí, že kuplířka získala nejméně milion korun. Utratila je za zahraniční dovolené, část také naházela do automatů. Hrozí jí pět až dvanáct let vězení.