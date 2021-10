Soud jí tento týden za ublížení na zdraví s následkem smrti vyměřil osm let vězení. Jde o trest na samé spodní hranici sazby, jež se pohybuje od osmi do šestnácti let vězení.

Žárlivost

Senát verzi o nutné obraně odmítl. Neshledal ani důvody pro mimořádné snížení trestu pod zákonnou sazbu. Verdikt není pravomocný. Kateřina B. si ponechala lhůtu k vyjádření, stejné stanovisko zaujal i žalobce.

Podle něj byla motivem žárlivost. Dívka během prohlížení Tomášova mobilu zjistila, že komunikuje s cizí ženou.

Muže, který po vypití většího množství alkoholu spal, vzbudila a začala mu vše vyčítat. Státní zástupce tvrdí, že jej napadla údery pěstí, poté ho pořezala a následně bodla téměř třiceticentimetrovým nožem. Jak žalobce zdůraznil, v té chvíli nebyla vystavena intenzivnějšímu násilí ze strany svého přítele.

Bránila se?

Dívka ale tvrdila, že se jen bránila útoku přítele, který ji dlouhodobě týral. Podle sousedů šlo o italskou domácnost, kde hádky nebyly ničím výjimečným. Dívka, pocházející z dětského domova, mohla sice odejít, neměla ale kam, proto zůstala.

Jak vypověděla, Tomáš pil často alkohol a v opilosti se k ní choval agresivně. „Pil první ligu,“ uvedla Kateřina B. Také osudného únorového dne u nich alkohol tekl proudem. Hádka přerostla v potyčku, Tomáš šel poté spát, Kateřina vzala jeho mobilní telefon. „Zaznamenala jsem, že na jeho telefon chodí zprávy, tak jsem do něj nahlídla. Psala mu nějaká žena. Vzbudila jsem ho, co to má znamenat,“ vypověděla s tím, že Tomáš byl naštvaný.

„Vyvolal hádku. Dával mi pěstí do ramene, fackoval mě, kopal do mě. Našlápl mi na břicho, málem mi vyrazil dech,“ dodala žena, která v kuchyni vzala ze zásuvky nůž. „Měla jsem strach o svůj život. Bránila jsem se rychlým píchnutím nožem. Upadl na zem. Triko, které měl na sobě, prosakovalo krví,“ řekla Kateřina B. Tomáš jí prý požádal, aby ho převlékla, pak mu pomohla do postele. Než přijela záchranná služba, dala tričko do pračky a nůž umyla. Lékaři již muži nedokázali pomoci.