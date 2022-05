Výrobu a prodej drog většina mužů přiznala, popírali však většinou jeho množství i rozsah své angažovanosti. Soud potvrdil pětici mužů tresty osm až 13 let.

Podle soudu nejsou o jejich vině žádné pochybnosti. Soudci se dnes ztotožnili také s výší trestu, který muži napadli. "Odvolací soud vnímá tyto tresty za přísné, ale jsou v souladu se zákonem, plně odpovídají nebezpečnosti jednání jednotlivých obžalovaných," uvedl předseda senátu Jiří Zouhar.

Jednačtyřicetiletý Janecký musí podle rozsudku zároveň zaplatit peněžitý trest 1,5 milionu korun. Michalu Kohutiarovi vrchní soud potvrdil jedenáctiletý trest a Petru Polákovi souhrnný trest deset let. Tito muži byli stíháni jako členové organizované skupiny působící ve více státech, kde je sazba deset až 18 let.

Zbývajícím dvěma mužům, Davidu Pekárovi a Zdeňku Neprašovi, hrozila sazba osm až 12 let. Pekár dostal osm let a Nepraš si odpyká devět let. Oba muži již dříve prohlásili vinu a odvolali se pouze proti výši trestu, zbylá trojice v odvolání napadala vinu i trest. V původní skupině byla obžalovaná také jedna dívka, u ní soud přijal její prohlášení viny a trest je již pravomocný, dostala osm let vězení.

Muži se většinou k výrobě a prodeji drog přiznali, kromě obžalovaného Poláka, který veškerou činnost ve skupině popřel. Janecký ve svém odvolání dnes odmítl, že šlo o organizovanou skupinu působící na území více států. Kohutiar dnes projevil lítost nad svým činem a po soudcích stejně jako Janecký žádal nižší trest. Obhájci Pekára s Neprašem poukazovali na to, že od počátku spolupracovali a nemařili vyšetřování, žádali uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby.

Skupinu odhalili ostravští kriminalisté v polovině roku 2020 při akci s krytým názvem Midas. Podle kriminalistů vozili z Rumunska rozdrcené léky, z nichž pak vyráběli pervitin.

"Léky vozili v plastových kbelících, deklarovali tuto směs jako štukovou omítku a z tohoto materiálu poté vyráběli zejména na území Ostravy a Frýdecko-Místecka pervitin, který dodávali velkoodběratelům," uvedl tehdy náměstek krajského policejního ředitele Radim Wita. Až na jednoho už podle něj všichni členové skupiny měli nějakou trestní minulost, avšak převážně násilného a hospodářského charakteru, nikdo z nich dosud nebyl trestán kvůli drogám.

Janecký jako šéf skupiny podle policistů úkoloval další lidi, pomocníky při výrobě, kurýry a dopravce. Měl fiktivní firmu, díky níž se mu dařilo obstarávat si chemikálie. Kvůli výrobě pervitinu si pronajal dům na Frýdecko-Místecku, který sloužil pouze jako varna. Podle kriminalistů vše prováděl velice sofistikovaným způsobem.

"Podařilo se nám zadržet na místě po výrobě čtyři kila efedrinu, z čehož by bylo možné vyrobit až tři kila pervitinu. Když to převedu na běžné dávky, tak se jednalo o 15.000 dávek," uvedl po jejich zadržení vedoucí moravskoslezské policejní skupiny Jakub Mohyla. Dopravci podle něj jezdili z Rumunska zhruba jednou měsíčně a vždy dovezli až několik desítek kilogramů prekurzorů, tedy látek určených k výrobě drogy.