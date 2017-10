Soud potrestal studenta z Ostravy. Vystřílím školu, vyděsil mladík spolužáky

Trest za hodně nepovedený „teroristický“ žertík si v úterý u Okresního soudu v Ostravě vyslechl student střední školy z Ostravy.

Z justičního paláce odešel s dvanácti měsíci žaláře podmíněně odloženými na zkušební lhůtu dvou let. V době, kdy jsou prakticky každý měsíc z různých částí světa hlášeny masakry ve školách, vyvěsil na sociální síti příspěvek, z něhož mrazí. „Vystřílím celou vyjebanou školu,“ napsal letos v březnu.

Přidal i videonahrávku, na níž rozebírá a skládá pistoli, která vypadala jako skutečná. Odkázal také na server s videoklipem k písničce o dvojici šikanovaných studentů, kteří vystřílí třídu. Některým spolužákům doporučil, aby nechodili do školy.

Mladík, který byl ve třídě považován za frajírka a podivína, se hájil tím, že výhrůžky nemyslel vážně. Mělo jít o žert, respektive o sociální experiment mající za cíl zvýšit jeho sledovanost na sociální síti. „Chtěl jsem vidět reakci třídy. Jsem si vědom, že to byl špatný vtip. Rozhodně jsem nechtěl nikomu ublížit,“ řekl v úterý před soudem. Prý se také snažil vzbudit pozornost, aby mohl poukázat na poměry ve škole, které se mu nelíbily. „Dneska bych už zvolil jiný způsob,“ uvedl.

OBAVY

Studenti příspěvky vložili na třídní facebookový profil, kde o situaci diskutovali. Spolužáci nevěděli, jak se mají zachovat. Někteří se domlouvali, že nepůjdou do školy, další chtěli počkat pod schody a v případě střelby zavolat tísňovou linku. Někteří vše rozebírali s rodiči a kamarády. Nakonec zasáhla policie, na kterou se někteří obrátili. „Tyto informace měly za důsledek strach a obavy spolužáků,“ řekla žalobkyně.

VINEN

Mladík byl uznán vinným ze šíření poplašné zprávy a také z vydírání. Jednomu ze spolužáků, kterému se svěřil, že jde o žert, vyhrožoval zastřelením, pokud to někomu řekne.

Obžalovanému hrozilo vězení od šesti měsíců do čtyř let. Vzhledem k dosavadní bezúhonnosti i dalším okolnostem vyvázl s ročním podmíněným trestem. „Udělal jste velmi špatný vtip,“ uvedla při zdůvodnění rozsudku soudkyně, která poukázala na skutečnost, že případ zaměstnal řadu lidí a byl časově velmi náročný. Soudkyně také mladíkovi důrazně doporučila, aby během dvouleté zkušební lhůty neporušil zákon. V opačném případě by musel nastoupit do vězení.

Verdikt je pravomocný. Student i státní zástupkyně se na místě práva na odvolání vzdali.