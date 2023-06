Případ kuplířství z MS kraje se komplikuje. Erosenkám se mluvit nechce.

Milan P. má za sebou několik odsouzení, mimo jiné i za nehodu a nerespektování zákazu řízení. Bruntálský okresní soud ho v roce 2017 poslal na dva roky za mříže za smrtelnou dopravní nehodu, kterou zavinil svou bezohlednou jízdou. Současně dostal zákaz řízení do roku 2025.

Přesto vloni v době odpolední dopravní špičky zdrogovaný znovu usedl za volant. Policii na sebe upozornil tím, že neměl rozsvícená světla. Hlídka ve služebním voze ho zastavila v ulici Výstavní v Ostravě. Když ochránci zákona vystoupili z automobilu a zamířili k BMW, Milan P. prudce šlápl na plynový pedál a začal ujíždět. Dostal se mimo jiné na frekventovanou Rudnou a Místeckou ulici, kde porušil snad všechny dopravní předpisy.

Jako ve filmu

„Počínal si bezohledně a velmi riskantně,“ prohlásila žalobkyně, která jeho jednání kvalifikovala jako obecné ohrožení. Jak uvedl předseda senátu, při sledování záznamu z pronásledování měl pocit, že se dívá na záběry z akčního filmu. „Byly to až neuvěřitelné scény. Jakákoliv chybička nebo jiná než správná a duchaplná reakce ostatních řidičů by vedly k nedozírným následkům,“ řekl soudce.

Šílená jízda však nebyla jediným deliktem, kvůli kterému Milan P. stanul před ostravským soudem. Policisté v havarovaném autě našli drogové vybavení a velké zásoby chemikálií a medikamentů, z nichž se dalo vyrobit několik kilogramů pervitinu. S drogami měl co do činění i v minulosti. Dokonce byl za ně souzen v Polsku.

Kromě toho se zodpovídal i z nedovoleného ozbrojování. V autě měl nelegálně drženou samonabíjecí pušku s laserovým zaměřovačem a optikou. Policie našla i desítky nábojů.

Přiznání a lítost

„Je mi to líto. Chci se omluvit. Lituji své bezohledném jízdy,“ řekl Milan P., který prohlásil vinu. Hrozilo mu až dvanáct let vězení. Soud ho nakonec poslal na sedm roků do věznice s ostrahou. Obžalovaný verdikt přijal, státní zástupkyně, která navrhovala devítiletý trest, si ponechala lhůtu k vyjádření. Rozsudek tak zatím není pravomocný.