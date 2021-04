Soud s ekologickými aktivisty z Karvinska doprovázejí problémy

Krátký průběh mělo ve středu u Okresního soudu v Ostravě projednávání kauzy regionálních ekologů Bohdana Svorníka (43 let) z Havířova a Radima Lapšanského (48 let) z Orlové, kteří podle obžaloby obstrukcemi ve správních řízeních několik let vydírali podnikatele a stavebníky v Moravskoslezském kraji.

Bohdan Svorník (vlevo) a Radim Lapšanský na archivních snímcích Deníku. | Foto: Koláž Deníku

Připojovali se do řízení, dělali obstrukce a takto je prodlužovali. Mimo jiné podávali námitky a odvolání. Za jejich stažení požadovali peníze. Někdy údajně uspěli. „V zájmu přírody“ vydírali podnikatele. Ekologičtí aktivisté jsou ve vazbě Přečíst článek › Souzeno je i dalších pět osob a několik společností. Zástupce jedné z nich ve středu soudu nedorazil. Jednání se proto nemohlo konat. Hlavní líčení mělo začít již vloni na podzim, opakovaně však muselo být odloženo. Ze zdravotních důvodů se například omluvila část obžalovaných. Známý aktivista Bohdan Svorník je v Havířově známý z několika jiných akcí a kauz. Aktivní byl v kauze karvinské spalovny odpadu, v lokalitě bývalého Dolu Dukla pořádal taneční party - více zde, inicioval správní řízení ohledně tradičního novoročního ohňostroje a obžalován byl mimo jiné i z pojišťovacího podvodu. Zdroj: Youtube