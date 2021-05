Kauza brutálního útoku v Ostravě: Soud poslal mladého násilníka do vazby

Šestnáctiletý násilník, který v pondělí u nákupního střediska v centru Ostravy brutálně napadl člena ochranky (73 let), skončil ve vazbě. Do ní ho v pátek poslal příslušný okresní soud, jenž vyhověl návrhu státního zástupce. Důvodem vazby jsou obavy, že by se pachatel mohl skrývat nebo pokračovat v trestné činnosti. Mladík je obviněn z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Jako mladistvému mu hrozí osmnáct měsíců až pět let vězení.

Okolí obchodního centra Forum Nová Karolina. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Incident se odehrál v pondělí kolem dvacáté hodiny za nákupním centrem. Člen ostrahy se dostal do konfliktu s výrostky. V závěru ho pak šestnáctiletý mladík po rozběhu a výskoku kopl do břicha, poté jej na zemi ještě zasáhl do hlavy. Napadený muž naštěstí neutrpěl vážná zranění, je však ve špatném psychickém stavu. Mladík se k činu přiznal, s ohledem na opilost se ale na detaily nepamatoval. Prý vypil tři lahve tvrdého alkoholu. Agresor je známá firma. O jeho minulosti již dříve informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. „Obviněný byl od roku 2018 do začátku května letošního roku umístěn ve výchovných ústavech, ze kterých však opakovaně utíkal. Je také prověřován policisty pro podezření z napadení a vyhrožování pracovníkům výchovného ústavu, ke kterému mělo dojít v únoru letošního roku,“ řekla Jiroušková.