Případem z loňského června se ve středu zabýval senát Krajského soudu v Ostravě. Starší z mladíků Pavel H. se zodpovídal z pokusu o vraždu. Hrozilo mu deset až osmnáct let žaláře. Jeho kamarád Lukáš M. se konfliktu aktivně nezúčastnil, kumpána se dokonce snažil uklidnit. Přesto čelil žalobě z neoznámení trestného činu, kde je sazba až tři roky. Oba v té době netrestaní aktéři se ke všemu přiznali a projevili lítost.

Soud trestal

Díky ní Pavel H. vyvázl s trestem pod spodní hranici sazby. Ve věznici se zvýšenou ostrahou by měl strávit osm roků. Napadenému muži musí zaplatil 200 tisíc korun. Lukáš M. odešel s podmíněným trestem ve výši jeden rok a tři měsíce. Zkušební dobu soud stanovil na dva a půl roku.

Zákeřný útok

K činu došlo vloni 22. června v Opavě. Svou roli sehrál alkohol. Mladíci „čistiti“ okolí vlakového nádraží od bezdomovců. Po půlnoci se vydali do domu v Olomoucké ulici. Ve druhém patře narazili na muže (42 let) a ženu (37 let) z Novojičínska, kteří v Opavě chtěli původně navštívit blíže nespecifikovanou instituci. Přijeli však po úředních hodinách. Aby se nemuseli vracet a ušetřili za jízdné, vybrali si k přespání neobývaný objekt u nádraží. Netušili, že jim půjde o život…

Vytáhl nůž

Pavel H. podle obžaloby vytáhl zavírací nůž a ohnal se po muži, který se snažil chránit sebe i svou přítelkyni. „Vedl útok zejména na oblast hlavy, krku a trupu. Způsobil mu celkem 13 bodných a řezných ran, kdy způsobená poranění byla závažná až život ohrožující,“ konstatovala žaloba. Napadené dvojici se podařilo utéct.

Bazaly dostaly zelenou! Ostrava schválila memorandum, Baník je blíž stadionu

Lukáš M. kamarádovo počínání sledoval z bezprostřední blízkosti. Útoku se přímo nezúčastnil. Zákon ale porušil tím, že čin neoznámil. „Byť mu v tom nebránily žádné okolnosti, které by jeho či osoby jemu blízké vystavily jakémukoliv nebezpečí, o události neinformoval žádný z orgánů činných v trestním řízení,“ konstatoval státní zástupce.

Dopravní komplikace. Ostravu čeká letní omezení na páteřní trase MHD do centra

Podle policie mladíci nejsou členy žádné organizace. „Pachatelům se nelíbili bezdomovci, feťáci a podobně,“ řekl moravskoslezský kriminalista Martin Lichý, když vloni informoval o objasnění činu. „Měli potřebu čistit Opavu od takovýchto lidí,“ uzavřel Lichý. Verdikt Krajského soudu v Ostravě týkající se výše trestů je pravomocný. Obžalovaní i státní zástupce jej na místě přijali. Pavel H. si pouze ponechal lhůtu k vyjádření týkající se náhrady škody.