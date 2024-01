Soud osvobodil ošetřovatelky obžalované z týrání seniorů v domově Slunečnice

Osvobozující verdikt si ve středu vyslechly dvě ošetřovatelky ostravského domova Slunečnice Monika H. (43 let) a Šárka Š. (57 let). Před Okresním soudem v Ostravě stanuly kvůli údajnému týrání a neuctivému zacházení se seniory. Oběma hrozilo až pět let vězení. Vinu důrazně odmítly. Senát Okresního soudu v Ostravě dospěl k závěru, že se žádného trestného činu nedopustily.

Kauza Domova pro seniory Slunečnice, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch