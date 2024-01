Osvobozující verdikt si ve středu vyslechly dvě ošetřovatelky ostravského domova Slunečnice Monika H. a Šárka Š. Před Okresním soudem v Ostravě stanuly kvůli údajnému týrání a neuctivému zacházení se seniory. Oběma hrozilo až pět let vězení. Vinu důrazně odmítly. Senát Okresního soudu v Ostravě dospěl k závěru, že se žádného trestného činu nedopustily. Rozhodnutí není pravomocné.

Hlavní líčení začalo v létě 2022. Týkalo se dění v domově v období 2017 až 2019. Vše odstartovalo svědectví bývalé zaměstnankyně Slunečnice Gabriely Lhoťanové (52 let), podle níž se obě kolegyně ke klientům chovaly nevhodně. Jako příklad uvedla provádění hygieny, které probíhalo při otevřených dveřích. „Byly hnusné. Vy toho člověka obnažíte a manipulujete s ním. Musíte mít ohled k člověku. A ony to dělaly při otevřeným dveřích. Chovaly se k nim hnusně,“ uvedla.

Jak doplnila, pečovatelky klientům během mytí nadávaly. „Byly klientky, které měly průjem a nemohly za to. Nadávaly jim, že jsou prasata a hovada, bylo to nechutné,“ řekla Gabriela Lhoťanová, která podle svých slov čelila nadávkám a výhrůžkám. „Dostávala jsem anonymní dopisy. V nich mi pisatelé nadávali, že jsem svině, práskač, bonzák. Jednou vedle mě na ulici zastavilo větší auto, jeep. Řidič se mě zeptal, zda jsem paní Lhoťanová. Když jsem mu to potvrdila, řekl mi, abych si dávala pozor, že by mě mohlo přejet auto,“ řekla Deníku u jednoho z hlavních líčení. Samotného vyhlášení rozsudku se nedožila. Zemřela vloni v květnu.

Její slova potvrdila i další zaměstnankyně Slunečnice, která však soudu odmítla vypovídat. Uvedla, že má obavy o sebe a svou rodinu. Na svém stanovisku setrvala i poté, co dostala pořádkovou pokutu ve výši 15 tisíc korun. Sankci později odvolací soud snížil na tisíc korun. Senát Okresního soudu v Ostravě nakonec přečetl její dřívější výpověď z přípravného řízení, v níž popisovala nevhodné až hrubé praktiky v domově.

U soudu vypovídaly i další zaměstnankyně domova, četly se i výpovědi některých klientek. Část z nich se postavila na stranu obžalovaných pečovatelek. Ty vinu důrazně odmítly. „Na klientky jsem pohlížela, jako kdyby tam ležela moje matka,“ řekla v pláči jedna z z nich, podle které šlo o pomstu Gabriely Lhoťanové, s níž měly na oddělení neshody.

Co tvrdila žaloba

Státní zástupkyně jednání pečovatelek kvalifikovala jako týrání. Některým seniorkám bylo i více než devadesát let. „Jedná se o zvlášť zranitelné osoby, které pociťující diskomfort už jen proto, že poslední etapu života prožívají v cizím prostředí mimo prostředí domova. Z důvodů nemoci a různých stařeckých neduhů trpí ve zvýšené míře fyzickou bolestí, psychicky strádají pro ztrátu plné soběstačnosti a sebeobslužnosti při chůzi, jídle, při provádění osobní hygieny,“ uvedla státní zástupkyně a dodala. „Zle s nimi nakládaly tak, že se k nim chovaly agresivně a nepřátelsky. Oslovovaly je těmi nejhrubšími výrazy, křičely na ně, tykaly jim. Při provádění osobní hygieny jim vytýkaly, že smrdí, že je musí přebalovat. Přitom s nimi bezdůvodně a hrubě manipulovaly.“