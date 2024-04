/VIDEO/ Známý bojovník MMA Jaroslav Jartim (31 let) půjde za oloupení dvou ostravských drogových dealerů na 5 let za mříže. S definitivní platností o tom ve čtvrtek 18. dubna rozhodl Vrchní soud v Olomouci. Ten se zabýval odvoláním státního zástupce proti únorovému verdiktu Krajského soudu v Ostravě.

Zápasník MMA před soudem. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jartim se u ostravského soudu k oběma činům přiznal. Tvrdil, že chtěl vytrestat dealery prodávající drogy dětem. Hrozilo mu pět až dvanáct let. Díky prohlášení viny vyvázl „jen“ se čtyřmi a půl roky žaláře. Rozsudek přijal, státní zástupce však považoval verdikt za mírný. Podle něj nebyl důvod k uložení trestu pod spodní hranici sazby. Proto se odvolal k vrchnímu soudu, který se případem nyní zabýval. A žalobci dal za pravdu.

Nový rozsudek

„Z podnětu odvolání státního zástupce byl rozsudek soudu prvního stupně zrušen ve výrocích o trestu. Nově byl obžalovanému Jartimovi uložen úhrnný trest ve výši pěti let se zařazením do věznice s ostrahou,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. S přísnějšími tresty odešli od soudu i další lidé zapleteni do případu. Jeden z aktérů dostal původně podmínku, nyní čtyři roky žaláře.

Mladý „loupežník" v Ostravě pod pohrůžkou násilí odcizil kolo. Daleko nedojel

„Soud prvního stupně zvolil hladinu uložených trestů nepřiměřeně nízko, podle odvolacího soudu byla trestná činnost promyšlená, naplánovaná, ziskuchtivá, bezskrupulentní. Závažnost tohoto trestného činu je vysoká. Obžalovaní spáchali loupež jako členové organizované skupiny,“ vysvětlil Cik.

Slibná kariéra

Jartim má za sebou více než dvacet profesionálních zápasů v MMA. Polovinu z nich vyhrál. Bojoval ve Španělsku, Číně a řadě dalších zemí. Třikrát nastoupil v nejprestižnějších turnajích pořádaných organizací Oktagon, v nichž dvakrát zvítězil. Jednou se představil i na Oktagonu v Ostravě.

V Ostravě se odehrály i obě loupeže, do kterých byli zapojeni další tři lidé: organizátor, dívka v roli „volavky“ a Jartimův kamarád, který jej kontaktoval. K činům došlo předloni v květnu a červnu. Oběťmi byli dealeři prodávající drogy nezletilým. Jartim tvrdil, že jim chtěl dát za vyučenou, jelikož drogy odmítá. Část lupu převzal jako odměnu.

Kamarád z Olomouce

Jartim v té době žil v Praze, kde měl živnost zaměřenou na cvičení. Jak sám přiznal, potřeboval peníze. Možná i to byl důvod, proč přijal nabídku svého kamaráda Roberta D. z Olomouce. Ten mu zavolal s tím, že by se rád sešel. Domluvili si schůzku a vyrazili do Ostravy, konkrétně na Stodolní ulici. Zde již na ně čekal Řek Vasileios P. (45 let) žijící na Ostravsku. „Neznal jsem ho, jen Roberta,“ uvedl Jartim, který podle svých slov netušil, o co jde.

Jako Rychlá rota

„Od toho Řeka jsme se dozvěděli o muži, který v centru Ostravy prodává pervitin nezletilým,“ prohlásil Jartim, který je odpůrcem drog. „Ke sportu to nepatří, navíc mám dítě, připadá mi to ohavné. Drogy odmítám,“ uvedl. Prý si myslel, že jeho úkolem je dotyčnému domluvit.

Blíží se masivní razie! Víme, kde bude policie v pátek v kraji měřit rychlost

Když tohle prohlásil u hlavního líčení v Ostravě, předseda senátu se na něj zkoumavě podíval a prohlásil: „To zní zvláštně, jako Rychlá rota.“ Soudce poté s nadsázkou dodal, že takhle by mohli začít objíždět i další města napříč republikou.

„Volavka“ na scéně

V případu jako čtvrtý aktér vystupovala i Nathalia H. (24 let), a to jako „volavka“. Prvního dealera vylákala ke Slezskoostravskému hradu, kde si ho Jartim a Robert D. „podali“. „Říkal jsem mu, ať neprodává drogy nezletilým. Omylem jsem ho bouchl do spodní části obličeje. Vlastně to nebyl omyl, jen taková slabá rána. Kdybych mu chtěl ublížit, tak mu dám pořádnou ránu,“ vypověděl Jartim. Oběti vzali přibližně 45 tisíc korun a dva mobilní telefony. Dotyčný měl u sebe i drogové sáčky, které ale ponechali bez povšimnutí. S lupem se vrátili k Řekovi. Ten každému vyplatil zhruba deset tisíc korun. Jartimovi dal i jeden z telefonů.

Opět v akci

O necelý měsíc později se Jartim po dohodě s Robertem D. do Ostravy vrátil. Jako minule na ně čekal Řek. Od něj se dozvěděli, kam mají jít. Znovu šlo údajně o dealera prodávajícího pervitin dětem. Doma měl mít nejméně půl kilogramu drogy a peníze. „Volavkou“ byla opět Nathalia H., která prodejce drog znala.

Gabriela Lefenda byla oficiálně potvrzena novou ředitelkou ČT Ostrava

Navštívila ho pod smyšlenou záminkou, do domu poté vpustila Jartima a Roberta D. Ti vzápětí zaklepali na dveře nic netušícího muže, který jim otevřel. Našli u něj několik sáčků s bílým práškem, které Jartim rozházel po zemi. Odešli se zhruba čtyřiceti tisící korunami. Peníze odevzdali Řekovi. Ten byl sice nemile překvapen, že nemají drogy, každému ale vyplatil odměnu. Šlo zhruba o osm tisíc korun.

Měl dostat více

Všichni obžalovaní se u ostravského soudu přiznali a prohlásili vinu. Senát poslal Řeka na pět let a tři měsíce do vězení. V jeho případě rozsudek nabyl právní moci. Jak ale konstatoval mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik, u něj jako organizátora bylo namístě uložení přísnějšího trestu. To ale odvolací soud nemohl udělal, jelikož státní zástupce s trestem uloženým Řekovi souhlasil.

Robertu D. odvolací soud trest zpřísnil ze čtyř a půl roku na pět a půl roku. Největší šok zažila Nathalia H. Ta původně vyvázla s tříletým podmíněným trestem odloženým na pětiletou zkušební dobu. Vrchní soud ji poslal na čtyři roky za mříže. I tak jde ale o trest pod spodní hranici zákonné sazby.

Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek.