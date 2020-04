ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Počet nakažených v Česku v pondělí večer stoupl na 4735. Lidé budou moci po 14. dubnu asi moci vycestovat z ČR. Vláda schválila návrh. Bude platit, pokud Sněmovna prodlouží nouzový stav. Informovala o tom Česká televize. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček rovněž oznámil, že lidé budou moci individuálně sportovat na venkovních sportovištích - VÍCE ZDE



POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví: 472

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava: 440

Ostrava: 146

Frýdek-Místek: 109

Karviná: 81

Opava: 44

Nový Jičín: 40

Bruntál: 20

Počet uzdravených: 8

Počet mrtvých: 1



*Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE (pondělí 6. dubna)

Batole přežilo pád do pětimetrové díry. Je ve stabilizovaném stavu

Osmnáctiměsíční batole, které v neděli v podvečer v Klimkovicích spadlo do téměř pětimetrové díry, je ve stabilizovaném stavu. Deníku to v pondělí řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová - VÍCE ZDE

FNO: čtvrtý nakažený zaměstnanec

Největší zdravotnické zařízení v regionu – Fakultní nemocnice Ostrava – má čtvrtého nakaženého. Po třech doktorech z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny měl pozitivní test i pracovník Gynekologicko-porodnické kliniky. Nejedná se ale o lékaře, ale o pracovníka rozvozu materiálu - VÍCE ZDE

Domov pro seniory Iris v Ostravě má už 17 nakažených

Z Domova pro seniory Iris v Mariánských Horách přichází další špatná zpráva – nakaženi jsou aktuálně už čtyři pracovníci a 13 klientů - VÍCE ZDE

Nový krajský web poradí podnikatelům, jak překlenout pandemii koronaviru

Moravskoslezský kraj zřídil pro podnikatele a živnostníky web, který jim zdarma pomůže při současné těžké situaci způsobené pandemií koronaviru - VÍCE ZDE

Víkendové policejní kontroly v kraji: O dramatické situace nebyla nouze

Na čtyři stovky prohřešků, které se týkaly nenošení roušek a shlukování osob, řešili od pátku do neděle moravskoslezští policisté. Zasahovali ve městech i odlehlých lokalitách využívaných k procházkám či jízdě na kole - VÍCE ZDE

POLICEJNÍ AKCE: Řidiči v kraji jezdili jako šílení, povolenou rychlost neřešili

/FOTOGALERIE/ Hned několik překročení rychlosti o bezmála šedesát kilometrů v hodině zaznamenali během uplynulého víkendu moravskoslezští policisté - VÍCE ZDE

Klienti Domova Alzheimer v Karviné-Darkově jsou v pořádku

Podezření na nákazu několika klientů Domova Alzheimer v Karviné-Darkově se nepotvrdilo. Hygienici minulý týden odebrali vzorky 35 klientů tohoto zařízení, protože měli zvýšenou teplotu a někteří i známky únavy - VÍCE ZDE

VIDEO: V Ostravě taneční výzvu přijal i domov důchodců Magnolie. Podívejte se!

Splněno hlásí z Ostravy i Domov důchodců Magnolie. Podívejte se na jejich milé video, kterým přijali populární taneční výzvu Coronavirus Dance Challenge - VÍCE ZDE

Rouškomaty dorazily do Ostravy! Ochranné pomůcky budou k mání od úterý

/REPORTÁŽ DENÍKU, FOTOGALERIE/ Celkem 21 automatů na roušky, respirátory či třeba dezinfekční gel dnes dorazilo do Ostravy. Během zítřka bude dokončena jejich instalace na 21 místech ve dvanácti městských částech. Dodavatelská firma je připravena doplňovat zásoby několikrát denně - VÍCE ZDE

Vzdělávání na síti. Ostravská vědecká knihovna funguje online

I když je budova Moravskoslezské vědecké knihovny kvůli pandemii koronaviru zavřená, tok vědění a informací nepřerušila. Služby poskytuje čtenářům online - VÍCE ZDE

Kraj rozhodl, kde umístí nakažené seniory

Ještě před Velikonocemi chce Moravskoslezský kraj zahájit provoz vybraných zařízení, která by se měla starat o seniory či klienty z domovů důchodců s koronavirovým onemocněním - VÍCE ZDE

U pneuservisů v kraji bude náprask. Koronavirus posunul sezónu přezouvání

/FOTOGALERIE/ Obavy z větší koncentrace lidí a řešení problémů kolem koronavirové pandemie způsobily, že motoristé jen pomalu začali s přezouváním svých vozidel. Povinnost mít zimní pneumatiky přitom skončila poslední březnový den - VÍCE ZDE

Přestavba začíná. Z bývalých ostravských jatek vyroste galerie moderního umění

Dlouho očekávaná rekonstrukce historické budovy jatek začne v následujících dnech. Přestavba na výstavní prostor současného umění by měla být hotova do konce příštího roku - VÍCE ZDE

OBRAZEM: Záhada starého dívčího památníku, kastelán zámku v Bílovci hledá stopy

Jedná se o starý dívčí památník, kdo byl jeho majitelkou se ale doposud neví. Našla ho žena na půdě svého domu - VÍCE ZDE

Velikonoční vigilie: Zapalte na Bílou sobotu za okny svíčku, vyzývají biskupové

/FOTOGALERIE/ Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, kteří se nebudou moci zúčastnit velikonoční vigilie, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny svých domovů svíčku. Mohou také vystavit obraz Ježíše Krista - VÍCE ZDE

Požár rodinného domu v Ostravě začal v sauně. Škoda vyšplhala na pět milionů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zahoření od saunových kamen. Taková je pravděpodobná příčina požáru, který v sobotu v noci téměř zničil rodinný dům v ulici Počáteční v Slezské Ostravě - VÍCE ZDE

Požár dílny v Trojanovicích na Novojičínsku zapříčinila nedbalost

Šest jednotek hasičů vyjíždělo v sobotu 4. dubna večer do Trojanovic k požáru v bývalém zemědělském družstvu. Hořela tam polovina přebudovaného kravína na dílny a sklady, včetně střechy - VÍCE ZDE

Lesní požár u Zátoru Louček na Bruntálsku zasáhl šest hektarů

U požáru lesa v neděli zasahovalo 11 jednotek hasičů. Lesní porost začal hořet 5. dubna odpoledne v Zátoru Loučkách, kde nedávno probíhala kůrovcová těžba - VÍCE ZDE

Kaufland daruje potraviny do moravskoslezských charitativních organizací

Pětadvacet tun nejdůležitějších trvanlivých potravin od společnosti Kaufland budou putovat do organizací po celé republice včetně Moravskoslezského kraje - VÍCE ZDE