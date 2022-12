ČTVRTEK

V Bašce na Frýdecko-Místecku se stala vražda

Moravskoslezští policisté ve čtvrtek 1. prosince odpoledne začali vyšetřovat smrt mladého muže v Bašce na Frýdecko-Místecku – více zde.

Vyšetřování násilného trestného činu v Bašce na Frýdecko-Místecku, 1. prosince 2022, Baška.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Dražší voda

Deník už s předstihem informoval o cenách za komunální odpad v Ostravě v příštím roce. Nyní je už známá i cena další sledované komodity – vody – více zde.

Pravda, či lež?

Ve čtvrtek si také čtenáři Deníku mohli poslechnout autentický telefonát, během kterého Petr Kramný informoval z Egypta svou pojišťovnu o smrti manželky a dcery – najdete ho zde.

Těhotná Panna Maria v katedrále

Gravidní Panna Maria není zrovna to, co by si lidé pojili s typickým českým vánočním betlémem. Letos se ale u jednoho objevila, a to v Ostravě a rovnou v katedrále Božského Spasitele v centru města – více zde.

Betlém v katedrále Božského Spasitele, 1. prosince 2022, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Následky požáru v Českém Těšíně: Zničený byt, Vánoce u rodičů. Hořet mohlo od nabíječky

„Šla jsem si po snídani lehnout a najednou měl vzbudilo bouchání na dveře. A tam hasiči křičí, že hoří a že musím okamžitě pryč z bytu,“ líčila Deníku den po děsivém požáru dvaaosmdesátiletá Anna Szkutková. Bydlí v 9. patře domu, ve kterém ve středu hořel byt přímo pod střechou - více zde.

Lovecká sezona v Česku byla nebývale silná. Myslivci zastřelili nejvíc jelenů v historii – více zde.