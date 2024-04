Na Den dětí 1. června se po loňském velkém úspěchu prvních trhů na Slezské Ostravě rozhodli uspořádat stejnou akci ve stejný den znovu.

Pořadatelé chtějí zopakovat nejen příjemnou atmosféru, doplněnou o zboží lákavé pro rodiny s dětmi, které v sobotu pojedou například do ZOO, ale myslí i na návštěvníky, kteří si budou chtít nakoupit květiny, čerstvou zeleninu a ovoce, nebo si jen tak posedět se známými nad šálkem dobré kávy nebo prosecca. To vše by nemělo ani tentokrát chybět.

A kromě tradičního sortimentu se návštěvníci trhů můžou těšit na cukrovou vatu, zmrzlinu, osvěžující nápoje nebo slané svačiny. „Dětem se velice líbily i dřevěné hračky. Již nyní můžeme prozradit, že tento stánek budeme na Den dětí mít znovu,“ říká organizátorka trhů Sylva Pivodová.

Akce potrvá od 8 do 14 hodin v ulicích Nejedlého a Hladnovská.