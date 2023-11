Fotbalový zápas mezi Baníkem a Spartou bude v neděli sledovat plný Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích. Několik skalních až fanatických fanoušků Baníku Ostrava patřících do uskupení Chuligáni z Bazalů však budou chybět.

Soud s fanoušky Baníku Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jde o ty, kterým soudy v rámci trestů uložily zákazy vstupů na stadiony. Je mezi nimi i dvanáct mužů, kteří byli v roce 2020 odsouzeni za účast na mediálně známém loupežném přepadení příznivců fotbalového klubu SFC Opava. Všichni uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu - více zde.

Díky ní vyvázli s tříletými podmíněnými tresty s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Dostali také zákazy vstupu na stadiony od pěti do deseti let a peněžité tresty v rozmezí od 45 000 do 109 500 korun.

V souvislosti se zákazem vstupu na stadiony se ocitli pod dohledem Probační a mediační služby. Nedělní zápas někteří stráví na policii, další u televize.

„Osoba, která je rizikovější a může dojít k jejímu selhání, má povinnost se hlásit na místně příslušné obvodní oddělení policie, kde většinou setrvá po dobu před, v průběhu a krátce po jemu zakázaném utkání,“ uvedla Kateřina Horáková Kuchtová, vedoucí ostravské pobočky Probační a mediační služby.

Ne každý, komu soudy uložily zákaz vstupu na stadiony, se ale musí hlásit na policii. Rizikovost vyhodnocuje pracovník Probační a mediační služby v úzké spolupráci s policisty, kteří se věnují problematice extremismu a diváckého násilí.