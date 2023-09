Na ostravském letišti v Mošnově začínají v sobotu Dny NATO. Zamíří na ně desítky tisíc lidí. Letos se očekává i zvýšená účast Poláků. Policisté již s předstihem upozornili na očekávané dopravní komplikace, a to ve všech směrech. Na některých místech navíc probíhají stavební práce. Motoristé mohou v kolonách uvíznout na desítky minut, v krajních případech i na více než hodinu. Existuje však řešení, jak se problémům vyhnout…

Cesta vlakem z Ostravy do Mošnova | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Možnost vyhnout se nervydrásajícím kolonám při cestě na Dny NATO nabízejí České dráhy, které hned z několik míst České republiky do stanice Mošnov, Ostrava Airport vypraví speciální expresní a posilové spoje.

Jízdní řády speciálních spojů, které do Mošnova a zpět vypraví České dráhy. Pro zvětšení klikněte zde. Zdroj: České dráhy

Spoje z Prahy, Brna i Olomouce

Vlaky pojedou z Prahy, Brna a Olomouce, posíleny budou i osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy-Svinova. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.

Z hlavního města pojede mimořádný vlak Railjet, který bude povinně místenkový. Odjíždět bude z pražského hlavního nádraží v 6:29 hodin a do Mošnova přijede v 9:49 hodin. Spojení z jižní Moravy posílí přímý vlak s odjezdem z brněnského hlavního nádraží v 7:57 hodin a příjezdem v 10:07 hodin.

Spoje ze Žiliny, Varšavy i Vídně

Zvláštní vlak z olomouckého hlavního nádraží pojede v 7:58 a do Mošnova přijede v 9:02 hodin. Během odpoledne pak tyto zvláštní vlaky svezou cestující zpět do Prahy, Brna i Olomouce.

„Lidé, kteří míří na akci, mohou využít i mimořádná zastavení vlaků v železniční stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie SuperCity. Zastaví tam i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně,“ uvedl Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah s tím, že posílení se v sobotu a v neděli dočká i regionální doprava mířící do zastávky Mošnov, Ostrava Airport. Vypraveny budou zvláštní osobní vlaky, které doplní pravidelné spoje.

DOPORUČENÍ ČESKÝCH DRAH



V souvislosti s očekávanou vyšší poptávkou po cestování na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR doporučujeme návštěvníkům především ze vzdálenějších částí republiky včasnou rezervaci míst.



Speciálním vlakem Railjet z Prahy do Mošnova je možné cestovat jen s povinnou místenkou. Sobotní railjet z Prahy je aktuálně již vyprodán, proto cestujícím doporučujeme využít buď jiné dálkové vlaky, které budou mimořádně zastavovat ve Studénce, nebo si naplánovat návštěvu na neděli, kdy jsou v tomto zvláštním vlaku z Prahy ještě volná místa.



Pro cestu do Studénky nebo Mošnova je vhodné zakoupit si včas také jízdenky. Jízdenky pro zvláštní rychlíky „Dny NATO“ i pro osobní vlaky z Ostravy, Bohumína a Opavy je možné zakoupit na pokladnách, v e-shopu a v aplikaci Můj vlak.



V případě příjezdu na nádraží Ostrava-Svinov nebo Ostrava hl. n. doporučujeme návštěvníkům využít vlakové spoje do Mošnova či Studénky. Mezi železniční stanicí Studénka a obcí Albrechtičky bude zajištěna navazující zpoplatněná autobusová doprava. Do areálu akce je možné dojít také pěšky ze železniční stanice Studénka.

