„Pomáháme znevýhodněným mladým lidem nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty, které nemohly získat v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené oči a najít si svoje místo ve společnosti. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat,“ tvrdí ředitelka Nadace ZET a spoluzakladatelka Letních podnikatelských kempů a Regionálního podnikatelského kempu Olga Girstlová.

V případě Ostravy a celého Moravskoslezského kraje jde o pilotní projekt, který vychází z intenzivních týdenních letních kempů pro mládež z dětských domovů z celé České republiky, ten letošní se o prázdninách bude konat už posedmé. Posláním kempů je seznámit účastníky s podnikáním a vzájemnými vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Mladí lidé by měli pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost. Program, trvající od března do června, rovněž vychází z principů řízení, které kdysi vytvořil podnikatel Tomáš Baťa.

Mládež pracuje on-line formou konzultací a jednou za měsíc se setká na osobním workshopu v Ostravě, odkud si odnáší další úkoly. Schůzky jsou věnovány různým tématům. Tak například hned tím prvním byla finanční gramotnost. Při dalších si účastníci procvičili své prezentační dovednosti, dozvěděli se, jak vytvořit podnikatelský plán třeba pro provoz cukrárny, pekárny nebo autoopravny.

„Při pátém workshopu se setkali s regionálními podnikateli a odborníky z Ostravy a okolí, kteří jim zprostředkovali svůj pohled na podnikání a profesionalitu na trhu práce. Pozvání na tento workshop, v rámci něhož se rozpoutala živá debata, přijala paní Olga Gondková, spolumajitelka sítě rodinných bister a cukrárny Ollies a majitelka opavské kavárny Ó café, dále psycholog Alexandr Tomeček a řidič tramvaje a autobusu Jan Holzbauer, zaměstnanec DP Ostrava a zároveň absolvent předchozích ročníků Letního podnikatelského kempu,“ přibližuje Deníku Olga Girstlová.

Regionální podnikatelský kemp je zakončen závěrečnou prezentací jednotlivých projektů účastníků, kteří si tak vytvoří svůj vlastní Osobní profesní model.

„Mile nás překvapila kvalita vybraných mladých lidí. Z patnácti jich pět vytvořilo velmi kvalitní osobní byznys modely na svou profesi a nominovali se tak na týdenní celostátní Letní podnikatelský kemp, jehož sedmý ročník se koná od 18. do 24. července v Nemojanech. Pět kvalitních modelů je třicet procent z celého počtu, což je velmi vysoké číslo,“ konstatuje Olga Girstlová s tím, že s účastníky zůstanou nadále v kontaktu a budou je dále rozvíjet a mentorovat. Projekt podpořil grantem Moravskoslezský kraj.

Podnikatelské kempy

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vycházejí z intenzivního Letního podnikatelského kempu Nadace ZET. Za šest let konání letních kempů pomohl tým nadace více než padesáti mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny.

„Všem se tak podařilo začlenit do běžného aktivního života a nám se povedlo smazat jejich počáteční hendikep a najít jim místo v životě. A také novou komunitu a zázemí Nadace ZET. Za to pociťují nesmírnou radost, ale i vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali se inspirovat, jak je možné vzít odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk i za to, že také oni nás v mnohém obohatili, nabídli nám jiný úhel pohledu a pomohli nám se rozvíjet. A v neposlední řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům. Bez nich by to totiž nešlo,“ dodává Olga Girstlová.