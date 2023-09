Dnešním dnem v Ostravě začíná Fajront. Na 27. Setkání hornických měst a obcí z České republiky se sjedou stovky zástupců černého řemesla. Třídenní oslavy odstartují v budově Brickhouse v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Bohatý doprovodný program ale nabídne i sobota a neděle.

Zapojilo se i Hornické muzeum Landek, které letos slaví 30 let od otevření. Ti, které baví hornická historie, si mohou vyzkoušet zážitkový program „S haviřem na šichtě!“ nebo sfárat do dolu a podívat se na Expozici báňského záchranářství.

Chudá polévka z onucí

Logo Fajrontu Ostrava 2023.Zdroj: Město Ostrava„Nebuď sciply a doval na šichtu!,“ láká slogan na zážitkový program Hornického muzea Landek, který může návštěvníky proměnit v havíře, kteří si vyzkouší jak chudá polévka z onucí, nebo zjistí, co měli chlapi tenkrát v baňoku.

„Kromě zážitkového programu S haviřem na šichtě, bude na Landeku k vidění i originál sošky Petřkovické venuše. Bude zapůjčena z archeologického ústavu akademie věd v Brně,“ říká ředitel Hornického muzea Landek Ján Hlobil. Petřkovická venuše bude vystavena od 9 do 18 hodin během akce FAJRONT.

Dvě celoroční expozice

Hornické muzeum ale i během oslav pokračuje s jeho tradičními expozicemi, které jsou pro návštěvníky k dispozici i v průběhu roku. Jednou z nich je i prohlídka dolu, kde provází i bývalí horníci. „S návštěvníky sfáráme do dolu výtahem, který vás pomocí vizuálních a hudebních efektů sveze až do 400 metrů pod zem, ve skutečnosti jde jen asi o pět metrů,“ vysvětluje průvodce Josef Maršálek, který působil pětadvacet let v hlubinném hornictví.

Přepište dějiny! V Ostravě našli 15 tisíc let starý valoun s mamutem a koněm

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout hornická pracoviště, která se všechny kromě jednoho týkají karvinskou-ostravského revíru. Jsou zde vytvořeny porážky, poruby, ražba důlních chodeb nebo těžba kombajnem „Jsou zde vidět i obě historické štoly z roku 1830 - František a Albert,“ popisuje Maršálek, který „uhlíčko“, jak uhlí přezdívá, miluje. „Nelituji ani jediného dne, hornictví je můj život. Geologie a mineralogie je bomba, naprostá pecka,“ říká s nadšením průvodce, který v muzeu pracuje už devět let.

Prohlídky Expozice báňského záchranářství a fárání do dolu je k dispozici celoročně. Zážitkového programu „S haviřem na šichtě“ se mohou návštěvníci zúčastnit od 8. až 10. září. Vstupenky jsou k dispozici na webu.

OTÁZKA PRO Jána Hlobila (ředitele Hornického muzea Landek):



Plánujete v muzeu nějaké novinky?



Pro mě je takový určujícím parametrem muzea jeho návštěvnost. Ta je kolem 50 tisíc návštěvníků ročně. Na kapacitu našeho zařízení je to poměrně slušné. Do budoucna se ale budeme snažit vylepšovat ten první návštěvnický kontakt. Naše recepce třeba nesplňuje standarty srovnatelné se zařízením podobného charakteru, takže tu bychom chtěli určitě zrenovovat. Samozřejmě budeme chtít i do budoucna vylepšovat naše expozice, ale to zatím nechci prozrazovat dopředu.

Už jen do 10. září

Hornické muzeum Landek si na počest setkání hornických měst a obcí vypůjčilo i speciální exponát. Miniponorku, která má za sebou několik slavných ponorů. Hledala například oběti zločinců v orlické přehradě, kde byly nalezeny lidské ostatky v sudech. Je majetkem Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) z Ostravy-Radvanic a v muzeu bude k vidění do 10. září.

„Miniponorku máme v muzeu od začátku srpna. Máme se záchranáři domluvu, že pokud by potřebovala vyplout do akce, hned ji předáme,“ uvedl již dříve Deníku ředitel muzea Ján Hlobil - více zde.

HISTORIE AREÁLU



Důl Anselm (známý i pod názvem Důl Urx) se před 30 lety proměnil v Hornické muzeum, které je dnes největší v České republice. Čtvrt kilometru dlouhé chodby v podzemí krok po kroku odhalují tajemství autentických hornických pracovišť. Propojení Hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě v Ostravě Petřkovicích jedinečnost a přitažlivost. Návštěvníci si mohou vyzkoušet sfárat do podzemního dolu, prohlédnout si řetízkové šatny nebo se projet důlním vláčkem z 60. let z minulého století. Součástí muzea je i expozice báňského záchranářství. V celém areálu je i sportovně relaxační část, camp a restaurace Harenda.

