Jak na celostátní, tak i na krajské úrovni. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL půjdou do letošních krajských voleb v Moravskoslezském kraji SPOLU. V pondělí 18. března představily strany na tiskové konferenci i svého lídra. Bude jím Radek Kaňa.

Zleva Herbert Pavera (TOP09), Robert Kaňa (ODS) a Lukáš Curylo (KDU-ČSL). | Foto: Jan Kuchař

„Pro mě je SPOLU v našem kraji jednoznačné rozhodnutí. Určitě nemá smysl jít do koalice tam, kde jsou mezilidské vztahy mezi kandidáty jednotlivých stran špatné. To ale není případ našeho kraje. Hlavní myšlenka SPOLU se pod tíhou celostátní politiky vytratila, tou je stále SPOLUpráce. U nás funguje na mnoha místech kraje, kde jsme ve vedení obcí i měst, není to jen volební projekt,“ upozornil kandidát na hejtmana Radek Kaňa z ODS.

„Bylo to opravdu spontánní a přirozené rozhodnutí neplýtvat financemi v kampani na drobné dárečky, bonbóny či propisky s logem koalice. Ušetřené peníze raději smysluplně použijemena dobročinné a prospěšnější účely. Jelikož náš kraj má 1,2 milionů obyvatel, dohodli jsme se uvolnit 1 200 000 Kč, které s vaší pomocí darujeme na dobrou věc. Je to skvělý start SPOLUpráce a kampaně,“ dodal Lukáš Curylo, který je aktuálně krajským náměstkem (KDU-ČSL).

Liberty trvá na soudní ochraně, Tameh se bojí nesplácení dluhu. Co návrat lidí

„Naši krajští náměstci, zastupitelé a mí kolegové udělali velký kus práce, ve které chceme pokračovat. Kromě nich máme další nové tváře s dostatečnou mírou znalostí a zkušeností pro občany kraje pracovat a zlepšovat jim kvalitu života. Velkým krajským tématem je samozřejmě konkurenceschopné vzdělávání a transformace oborů,“ doplnil Pavel Tuleja (TOP 09), krajský zastupitel a prorektor Slezské univerzity v Opavě.

Z aktuálních témat a problémů kraje SPOLU již nyní aktivně řeší problém heřmanických hald. Téma životního prostředí a dostupného bydlení považují členové koalice za zásadní pro to, aby udrželi mladé lidi a rodiny v kraji. Radek Kaňa k tomu dodal: „Zdraví musí být na prvním místě. Navíc dnešní mladí lidé a rodiny mají nepřeberné možnosti, kde svůj život prožít. Životní prostředí a zdraví je pro ně velmi důležitou hodnotou. A pro nás, politiky, musí být největší hodnotou kraje jeho obyvatelé. Ti, kteří zde poctivě pracují, podnikají, studují, zakládají zde rodiny nebo se vracejí po zkušenostech z Brna, Prahy či ze světa zpět „domů“. Pro ně musíme tvořit kraj, kde chtějí prožít svůj život.“

VIDEO: Vagina jako skrýš pro peníze. Uklízečka kradla ve firmě na Ostravsku

Koalice chce svůj program a vize směřování kraje představovat postupně, již v tomto týdnu budou distribuovány občanům noviny, kde jsou shrnuty stěžejní projekty, které současní zástupci kraje zrealizovali za poslední dvě funkční období. Představí také blíže nového lídra kandidátky. Prostřednictvím hlasovacího lístku v novinách a na webu Spolumsk.cz bude spuštěno hlasování o rozdělení částky 1 200 000 korun, kterou SPOLU z rozpočtu kampaně uvolnila.