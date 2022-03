Návrh o vyhlášení referenda, v němž by rozhodli sami občané, neprošel, téma se ale od té doby mimo oficiální body na jednání zastupitelstva pravidelně vracívá.

Tentokrát si Jednotní přisvojili návrh občana na revokaci uvedeného usnesení z listopadu minulého roku, ale koalice svou převahou návrh v hlasování smetla ze stolu. „Mně jde pouze o vyvolání diskuze na toto téma, ať každý předloží argumenty. Mně nejde o radikální krok, jasné rozhodnutí, ale o diskuzi. O nic jiného,“ nechápe Václav Kubín pravidelně zamítavý postoj k otevřené diskuzi ze strany vedení města.

Totožný postoj k tématu mají také komunisté, naopak Piráti nechtějí trhat koaliční partu. „A na příkladech z výročních zpráv uvedu proč,“ zapojil se ve středu do diskuze radní města David Witosz. „Česká spořitelna má měsíčně z jednoho klienta přes 260 korun, T-Mobile asi šedesát korun. Oproti tomu Suez má z jednoho obyvatele Ostravy 14 korun měsíčně! 14 korun za obyvatele měsíčně vyvede zahraniční koncern z Ostravy za to, že nám obhospodařuje vodu. To není mnoho,“ postavil Witosz do kontrastu celkovou částku 42,6 milionu korun z roku 2020, která Suezu coby majoritnímu vlastníkovi OVAK připadla.

„Já mu pracovně normálně začínám říkat odmocnina Macury,“ smál se a kroutil hlavou Martin Juroška, který se svým předkladem tématu ujal na předminulém zasedání, kdy neprošlo vyhlášení referenda. „Na ty dezinformace, které vypouští, se snad ani nedá reagovat,“ snažil se následně objasnit, co mu vadilo.

Radní města opakovaně prohlašují, že na základě vyhotovené odborné analýzy je stávající model výhodnější, proto jej podpoří i pro následující desetiletku. Stávající koncesní smlouva však končí až v roce 2024, od opozice lze tedy očekávat ještě mnohé snahy o zvrácení podzimního rozhodnutí. Nyní pokračují v podobě shánění dostatečného množství podpisů na petici, kterým by k vyhlášení referenda došlo nehledě na vůli zastupitelů.