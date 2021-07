Většina z toho ve Svinově totiž je, jenže v léta zanedbaném stavu. Fotbalové hřiště zešikma navíc zabírá zbytečně příliš prostoru. Jedinou částí sportovního komplexu v Ostravě-Svinově u základní školy Bílovecká 10, kterou se lze chlubit, je dva roky staré dopravní hřiště, jedno z mála ve městě.

To se v brzké době změní. Město počítá s investicí vlivem nárůstu cen za 100 až 120 milionů korun, přičemž padesát milionů by měla pokrýt dotace z Národní sportovní agentury.

„Svinovský projekt je šestý v pořadí v akčním plánu města a jsme připraveni jej realizovat na konci roku 2022 nebo začátkem roku 2023,“ řekla Deníku náměstkyně primátora pro sport Andrea Hoffmannová.

Celý projekt počítá s několika hřišti – revitalizují se dva tenisové kurty a streetballové hřiště, otočí a revitalizuje se fotbalové hřiště, vznikne multifunkční hřiště, běžecká dráha a pumptrack.

Dopravní hřiště a sportovní areál u základní školy na Bílovecké ulici ve Svinově, červen 2021.Zdroj: Vojtěch Vítek

To vše je navazující projekt na už funkční dopravní hřiště, jehož součástí je i stavba budovy pro výuku dopravní výchovy a fyziky.

Začnou letos!

Svinov si už léta na projekt odkládá, protože věřil v jeho dřívější realizaci. Proto začne s předstihem. „Máme v rozpočtu rezervu 13 milionů. Z balíku jsme vytáhli projekty, které jsme schopni ufinancovat sami, což je fotbalové hřiště, pumptrack a rozvody elektřiny, vody, kanalizace a část oplocení,“ vyjmenovává starosta Svinova Radim Smetana, který by ještě letos rád dal svolení ke „kopnutí do země“.

„Jakékoliv investice do pohybu dětí jsou zásadní,“ míní první muž Svinova, který je dlouholetým odpůrcem sezení dětí u počítačů namísto zdravého pohybu.

„Dáváme Svinovu volné ruce, aby si udělal, na co má peníze, a v uvedeném termínu pak město udělá, co má samo v plánu,“ vysvětluje Andrea Hoffmannová s tím, že projekt lze rozdělit na etapy, aniž by město přišlo o dotaci.