Rozmanité sportovní disciplíny pro děti i seniory i dospělé. Objevit kouzlo pohybu a připomenout si, že i sport je klíčem k radosti v každém věku mohou všichni, kdo v sobotu 31. sprna zavítají ve Výškovicích do sportovního areálu základní školy Šeříková.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Výškovice na nohou. Hasiči vzali FBI útokem Ostrava, Výškovice, FBI VŠB, hasiči 26. 8. 2024 | Video: Zdeněk Janiurek

„Všechny děti i senioři budou po splnění daných disciplín obdarováni odměnou, bez ohledu na to, jak se, kde umístili. Podle organizátorů totiž nezáleží na výkonu v jednotlivých hrách, ale pouze na chuti se jich zúčastnit. Hlavní vlna soutěží pro seniory je naplánovaná od 10.00 do 13.00 hod., děti se na start postaví v čase mezi 12.00 až 17.00 hod. Pokud ale někteří lidé přijdou později odpoledne, budou se moci i oni zapojit. Vstup na akci je zdarma,“ upřesňuje starosta Martin Bednář.

close info Zdroj: Se svolením Ostrava-Jih zoom_in Ve Výškovicích proběhne sportovní den.

Senioři si mohou zasoutěžit v pétanque, šipkách, kuželníku, mölkky, obřím mikádu nebo se zapojit do vědomostního kvízu. Děti se mohou těšit na obří mikádo, kuželník, stěnu štěstí, hod kroužků, cyklistické a koloběžkové závody a pro nejmenší účastníky od 2 do 4 let je připraven závod na odrážedlech.

Pro celou rodinu bude k dispozici virtuální realita, stolní tenis, silová soutěž v páce, střelba na branku či basketbalový koš, a také vědomostní kvíz.