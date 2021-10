Sportovní halu potřebují Třebovice jako sůl. Po Svinovu, Krásném Poli či Nové Bělé se staly dalším ostravským obvodem, kde se město rozhodlo splatit svůj letitý dluh v podobě absence menšího sportoviště. I když menšího… oproti předešlým stavbám, které vyšly zhruba na padesát milionů bude třebovický projekt větší.

Nebo by alespoň měl být. Odhadovaná hodnota projektu je 110 milionů korun, přičemž padesát milionů na něj bude chtít Ostrava získat z Národní sportovní agentury. Městu se však halu podle zákona o veřejných zakázkách podařilo vysoutěžit za zhruba 70 milionů. A to je nyní kámen úrazu.

„Je to úplně stejný případ jako u parkovacího domu u nemocnice na Fifejdách. Proběhla soutěž, byla vybrána nejlepší nabídka a zhotovitel následně v důsledku vybíjejících cen stavebního materiálu odmítl zakázku podepsat,“ popsala Deníku náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Pětkrát „ne“

Město v souladu se zákonem o veřejných zakázkách postupně začalo oslovovat další firmy v pořadí soutěže, stejnou odpověď ale dostalo ještě čtyřikrát. Nyní Ostrava čeká na vyjádření šesté firmy v pořadí. „Všichni odmítají. Pořád doufáme, že někdo to podepíše, ale z původních 70 milionů, za které halu přislíbila postavit vítězná firma, jsme u šesté firmy už na 80 milionech,“ popsala Hoffmannová.

Účastníků soutěže je však jen sedm. Reálně tak hrozí, že město bude muset zakázku vypsat znovu a pak i nejlepší nabídka může být ještě mnohem dražší.

„Halu navrhoval pan architekt Kotek, takže je designově velmi zajímavá a specifická. V důsledku toho je tam však spousta konstrukcí z materiálů, které zdražily nejvíce. A firmy už tehdy notně podsekly odhadovanou cenu zakázky,“ uvedla Hoffmannová, podle níž město bojuje se stejným problémem na většině svých zakázek v obdobném stádiu.

„Pokud by to došlo do stavu, že by se hala vysoutěžila znovu například za 150 milionů, bohužel ji ve stávající podobě stavět nemůžeme, přestože jinak se stavbou počítáme i v případě, že by nevyšla dotace z Národní sportovní agentury. Ale v určitých mantinelech,“ podotkla náměstkyně.

Vizualizace sportovní haly v Ostravě-Třebovicích.Zdroj: MMO

700 lidí bez zázemíTřebovice podotýkají, že v současné době nemají tělocvičnu, ve které by mohly tamní spolky a sportovní jednoty provozovat sportovní aktivity. „Malá tělocvična Jednoty Orel Ostrava – Třebovice z 30. let minulého století je nevyhovující ve všech směrech, včetně hygienických podmínek. Přitom v místních jednotách cvičí a trénuje asi 320 dětí a 420 dospělých,“ řekl už dříve starosta Třebovic František Šichnárek k plánům na sportovní halu, o kterou se obvod snaží už pět let.

Ostrava má na halu vyčleněnou částku v rozpočtu na příští rok, část přispěje také obvod. „Jakmile podepíšeme smlouvu, stavíme a do roku, roku a půl je hotovo,“ dodala Andrea Hoffmannová k hale, která má stát v Třebovicích v ulici 5. května u fotbalového hřiště vedle třebovického parku. Hrát se v ní mají soutěžní utkání ve volejbalu, handbalu, florbalu a badmintonu dorostu, juniorů i mužů až po zápasy druhé ligy.

Hala o rozměru 27 na 45 metrů a výšce 13 metrů bude využívána také k pravidelným tréninkům sportovních klubů a jednot. O hodiny tělesné výchovy v ní už projevila zájem také Vysoká škola báňská – TUO. U haly vznikne parkoviště pro 19 aut, ve vzdálenosti 60 metrů je zastávka tří autobusových linek.