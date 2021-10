/FOTOGALERIE/ Pokud se dá o někom říct, že drží pospolu, tak určitě o rodácích z Hrušova. Již několik desítek let pořádají pravidelné srazy. V dobách největší slávy jich dorazilo i více než tři sta, včetně slavných rodáků Marie Rottrové či Vlastimila Brodského. Organizátorské žezlo před řadou let převzali manželé Zdeňka a Zdeněk Dudkovi.

Letošního už 11. ročníku akce se zúčastnilo 250 lidí, dalších zhruba 40 museli organizátoři odmítnout. I tak byly ale sály restaurace Prostor zaplněny do posledního místečka. | Foto: Deník/Břetislav Lapisz

Srazy, z nichž ten vůbec první proběhl v roce 1988, se konají co tři roky a přípravy trvají tři čtvrtě roku. Zřejmě nejvíce účastníků dorazilo v roce 2003 do tehdejšího hotelu Atom, a to přes 350.