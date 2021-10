„Investor to prezentoval jako svůj byznys, připouštěl, že nám zhorší prostředí v obci a chtěl nás vydírat tím, že tam jinak postaví jen výrobní haly,“ uvádí.

Janin manžel Jan hlasuje též proti retailovému (maolobchodnímu) parku a v sousedství nezná nikoho, kdo by měl jiný názor.

Jana je na lázeňském pobytu v Jeseníkách, má tam vyřízený také voličský průkaz, přesto však přijíždí v sobotu domů do Staré Bělé.

K parlamentním volbám se v této vesnické části moravskoslezské metropole ještě přidává i hlasování o řečeném záměru. Lidé házejí tudíž do uren jak větší obálky s českým státním znakem, tak i malé se starobělským obecním razítkem. A v referendu vesměs křížkují NE.

„Nechceme to tady!“ shodují se obyvatelé Staré Bělé k plánům na výstavbu Retail Parku Ostrava-Jih vyprojektovaném na zatím volné ploše P41 mezi Junáckou a Plzeňskou ulicí. Vyrůst tu má nákupní centrum plus asi nějaké haly pro lehkou průmyslovou výrobu.

„Čekal jsem, že proti záměru se zvedne vlna nevole, ale nečekal jsem už to, že bude tak velká, protože Stará Bělá je dlouhá, táhne se asi na pěti kilometrech, zatímco záměr se týká pouze malé části na horním konci obvodu,“ řekl Deníku po seznámení se s výsledky referenda starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček.

Nejen volby, ale i referendum, tak to vypadá v Ostravě-Staré Bělé, kde lidé nechtějí nové maloobchodní centrum. | Foto: Deník/Radek Luksza

