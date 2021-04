Václav Snášel v rektorských volbách porazil jediného protikandidáta Petra Noskieviče z Fakulty strojní. Třiatřicet z 38 přítomných senátorů jej zvolilo hned v prvním kole voleb.

„Pandemie bohužel zastavila některé připravované aktivity a přiměla nás zcela přehodnotit některé postupy. Vidět náš univerzitní kampus bez studentů a s minimem zaměstnanců byl jeden z nejhorších zážitků mého prvního funkčního období,“ okomentoval po znovuzvolení krátce Snášel stávající pandemickou situaci, která se promítla například jen na prázdných univerzitních kolejí ztrátou okolo 35 milionů korun.

Jedním z žhavých témat na univerzitní půdě je stále přesun ekonomické fakulty (EKF) z centra Ostravy do nově budovaného zázemí v univerzitním kampusu v Porubě, což je jeden z klíčových projektů univerzity. Oproti původním odhadům v průběhu let vzrostla například cena, a to z původní cca půl miliardy korun řádově o stamiliony.

Návrat studentů

Václav Snášel rektor VŠB-TUO.Zdroj: Deník/Petr JiříčekPřestože se univerzitě v posledních dvou letech podařilo zastavit pokles studentů a naopak křivku otočit v mírný růst, podle Václava Snášela by mohl být příbytek studentů ještě znatelnější. I tomu má pomoci rozvoj kampusu, který pomůže dotvořit právě nová budova EKF, jejíž výstavba měla český stát vyjít na přibližně stejnou částku jako rekonstrukce historicky chráněné budovy v centru města.

„Původní rozpočet 500 milionů je částka z před několika let, v současné době jsou ale práce finančně ještě náročnější. Pokud si ale sečteme klady a zápory, zcela jasně nám vyjde, že je rozumné míst novou moderní budovu s podzemními garážemi, která odpovídá současným požadavkům. Garáže bychom v centru asi nevybudovali a co se týče například zateplení, to by se muselo dělat zevnitř, pokud bychom chtěli dosáhnout lepších energetických parametrů budovy,“ vrátil se staronový rektor Václav Snášel před několika dny v debatě kandidátů ke klíčovému tématu pro celou Ostravu, jejíž centrum přijde o tisíce studentů VŠB-TUO.

Kampus, ne parkoviště!

S přesunem fakulty v kampusu v nejbližších letech nabude na důležitosti také otázka parkování.

„Podzemní parkoviště pod budovou ekonomické fakulty nebude uzavřené a bude počítat s tím, že by se dalo rozšířit pod celé náměstí, které stavba fakulty pomůže dotvořit. Totéž plánujeme zopakovat u připravovaného vědeckého náměstí. Nechci, aby kampus byl jedno velké parkoviště, kde procházíme mezi automobily. Měli bychom si proto také vymezit zóny, kde auta nechceme, což tato dvě náměstí jistě budou,“ nechal se slyšet Snášel a připomněl existenci carsharingu, tedy sdíleného půjčování aut v kampusu.

Historické budovy v centru Ostravy se ale univerzita vzdávat nechce, přestože neúspěšný kandidát Petr Noskievič to ve stávající situaci nastínil jako stěžejní možnost. „Prostřednictvím historické budovy se budeme snažit zachovat přítomnost univerzity v centru,“ ubezpečil Snášel, podle něhož je jednou z možností poskytnutí zázemí některé z firem, což je cesta, jak lukrativní prostory zcela neopouštět a zároveň budovu využít.

Mezioborová spolupráce

Byl by však rád, kdyby se debata po dvou a půl letech od poslední větší diskuze konečně přesunula k tomu, co přesun univerzitě do budoucna přinese, což by mělo být například větší provázání mezioborové spolupráce. Vyvrátil však obavy, že by se pod EKF přesunuly některé ekonomické obory z techničtěji založených fakult.

„Vezměme si to na příkladu matematiky. Nevidím problém v tom, aby tato katedra na několika fakultách. Na EKF je matematika jinak zaměřena než např. na fakultě elektrotechniky a informatiky. Je bohatý prostor pro to, aby existovaly specializace určitých předmětů na jednotlivých fakultách. Je spousta rozsáhlých vědeckých oborů, aby ve svých specializacích mohly fungovat na jednotlivých fakultách,“ nepochybuje Václav Snášel.