Jak plány Radvanic a Bartovic na sportovně-relaxační boom vypadají v praxi?

Už sama příroda chtěla, že na revitalizovaném trnkoveckém rybníku se letos v zimě snad poprvé bruslilo. Plány jsou bohaté. V areálu bývalého koupaliště chystáme největší dětské hřiště v republice. Základ netradičně pojatého hřiště už tam je a vypadá to, že ve spolupráci z městem dostaneme z ministerstva průmyslu dotaci 40 milionů. Kolem je nová in-line dráha, kousek vedle spousta lehátek, opalovací sítě, grily, altány, občerstvení, zřídili jsme tam také záchody. Přibude ještě pumptrack, koloběžky, basketbalové, fotbalové a tenisové hřiště a také trampolínový ráj. Je to plocha 80 tisíc metrů čtverečních, která bude univerzálním sportovně-relaxačním centrem.

Kdy mají být tento velkolepě znějící projekt zcela hotový?

Pokud vše půjde, jak má, letos bychom ho měli vysoutěžit a příští rok by měla probíhat realizace. To ale není zdaleka jediná lokalita, kde plánujeme rozvoj na bývalých ekologických zátěžích. Od OKD jsme skoupili sady na Šporovnické blízko hranice s Petřvaldem, kde už jsme podepsali smlouvu na výstavbu discgolfového hřiště (Jedná se o obdobu klasického golfu, kdy namísto holí a míčků se používají létající talíře či frisbee a místo jamek jsou speciální koše, pozn. red.). Jelikož mají sady rozlohu rovněž kolem osmdesáti tisíc metrů, bude tam osmnáctijamkové hřiště. Největší město, které má takový areál, je Budišov nad Budišovkou, proto si myslím, že Ostrava bude mít dobře nakročeno k pořádání mistrovství republiky. Je tam také 835 metrů tůní a vysadili jsme tam 150 ovocných stromů. Samotné discgolfové hřiště tam ale bude hotové zhruba do měsíce, celková revitalizace území skončí do října.

Ne, že by toho bylo málo, právě naopak, ale je to vše, co se v obvodu ve volnočasové sféře chystá?

Máme tu fotbalové hřiště, kde trénuje U16 a U19 Baníku Ostrava a také ženy. Stávající hřiště se však otočí a existuje záměr postavit tam ještě sportovně-fotbalovou halu, počítá se i s přivedením cyklostezky. Když jsme ale u hřišť, nové, multifunkční o velikosti 36 metrů, tedy srovnatelné s hlavním wimbledonským kurtem, vznikne v Bartovicích, čímž se přesouváme do vedlejší části obvodu. Bude to v okolí bartovické školy a hasičárny, kde už nyní je travnaté hřiště. Připravujeme v této lokalitě také pumptrackovou dráhu a bikrosové hřiště. Umístíme je do této lokality, oddělené vesměs poli, kde to nikoho nebude rušit.

V Bartovicích je nyní přitom velkým tématem už plánovaná výstavba moderní prodejny Hruška vedle ozdravného centra Ještěrka…

V okolí Ještěrky nevznikne jen Hruška, kde nyní řešíme demolici vykoupeného domu, který stál na pozemku, kde se obchod plánuje. Vznikne tam celkově jakési centrum Bartovic, chceme tam vytvořit i jakési náměstíčko. Obchod je jen první fáze území, o kterém jsme toho lidem zatím moc neprozrazovali. Obecně ono to je tak, že když si předem určíte zóny, kde obchody chcete, a začnete je tam tlačit, víte, že tam vzniknou, a máte to pod kontrolou. Když to neuděláte, tržní síla si to stejně vynutí. Řetězce přijdou a postaví si prodejny tam, kde to neovlivníte a kde to je pro vás mnohdy horší, protože vám to nabourá plány. Když si zkrátka lokality neurčíme sami, určí nám je síla trhu a pak se budeme vztekat. Snažím se proto obvod vést cestou plánování a porovnávání.

Jak myslíte to porovnávání?

Coby předseda sboru starostů v Ostravě mám možnost srovnání jednotlivých obvodů. A říkám si: kdo má plavecký bazén, kdo má in-line dráhu, kdo má tolik parků a lesů, kdo bude mít největší dětské hřiště v zemi, kdo bude mít discgolfové hřiště národních rozměrů, kdo má tolik venkovních hřišť – budeme mít brzy asi čtyři multifunkční a dvě luxusní travnatá hřiště, které chce využívat i Baník. Kdo má svůj bytový fond? A tak dále. Nakonec zjistíte, že v Radvanicích a Bartovicích není život vůbec špatný. Zvlášť, když se místní do života zapojují tak jako u nás. Ostrava je celkově krásné město.

Jsou radvaničtí a bartovičtí společenštější než jinde v Ostravě?

To nevím, byť podle počtu spolků by to tak být mohlo. Máme u nás 23 různých spolků, 23! My jim rádi pomáháme fungovat, a oni pak za nás uspořádají nejrůznější akce. Máme tak výstavy růží, štrúdlování, asi deset plesů od motorkářského přes hasičský po sokolský. Kvůli covidu jsem dal loni alespoň hodně odpočinout svým játrům a ledvinám a bohatě jsem regeneroval. (směje se). Největším spolkem jsou asi rybáři, kterých je u nás registrovaných přes čtyři sta, sokolů je kolem dvou set. Pak se divte, že – není-li covid – doma mě o víkendu ani nevidí. Svou roli jsem vzal jako poslání vytvořit lidem příjemný život – spolkový, kulturní i volnočasový.