O to více tak nabývá významu tramvajová linka, která z Ostravy přes Vřesinu a Dolní Lhotu zajíždí až k hornolhotskému Zátiší nedaleko zmíněného Vaňkova kopce. Starosta o tramvaji hovoří jako o obecním pojízdném sociálním centru!

Dostat se nyní do Dolní Lhoty – ať už od Vřesiny či z druhé strany od Polomi, je nyní téměř nadlidský úkol. Jak dlouho tento stav trvá?

Ve Velké Polomi už několik let, budují tam centrální kanalizaci a měli určité problémy s firmou, kterou vysoutěžili snad za polovinu rozpočtových nákladů, ale pak nebyla schopna to zrealizovat, a v době covidu tam museli vypsat nové výběrové řízení. Nebylo to jednoduché. V určité fázi výstavby nastaly uzavírky významné komunikace III. třídy, týká se to i autobusů, které k nám musejí dojíždět přes jiné obce, nabírají zpoždění a obsluhují jen některé zastávky. A nyní se k tomu nově přidala Vřesina, která před několika málo týdny zahájila generální opravu silnice III. třídy, kde se bude stavět i kruhový objezd. Bude to znamenat minimálně ve dvou fázích další uzavírku. Jen doufáme, aby se obě klíčové fáze ve Vřesině a Velké Polomi nestřetly.

Chcete říct, že dostat se do Dolní Lhoty by bylo ještě těžší? Jde to vůbec?

To bychom jen velmi, velmi těžce projížděli kteroukoli stranou na Ostravu, kde drtivá většina našich ekonomicky činných obyvatel pracuje a jezdí většinou autem. Máme sice městskou hromadnou dopravu a tramvajovou linku 5, na kterou nedáme dopustit.

Že by přece jen až tolik lidí nejezdilo těmi auty?

Zejména neproduktivní část populace ji hojně využívá. Funguje nejen jako tramvajová linka, ale primárně pro sbližování lidí, kteří se setkávají ve vagonech, znají se, povídají si o rodinách, a to napříč obcemi. Pomalu je to jakési naše pojízdné sociální centrum. Hojně také slouží studentům, kteří jezdí do ostravských škol, a seniorům, kteří tam dojíždějí na polikliniku. Ale drtivá většina občanů pracujících v Ostravě jezdí auty, takže je pro ně obrovský problém, když se tam dostanou jen s komplikacemi. Na nás je, aby věděli dopředu, kdy pro ně nastanou problémy na stavbách v okolních obcích.

Zmínil jste, že doufáte, že se severní a jižní etapy prací nesetkají. Jen doufáte, nebo zjišťujete, jak to bude, případně i bojujete za to, aby jedna či druhá strana termín uzpůsobila?

Samozřejmě jsme se tím zabývali a zjistili jsme, že Vřesina nebude mít kompletní uzavírku, že vždy tam bude nějaká lokální objízdná trasa po místních komunikacích. K úplnému ucpání tedy nedojde. A známe už také definitivní termín uzavírky ve Velké Polomi, takže víme, že spolu stavby nebudou kolidovat.

Do kdy by měl tento stav v okolních obcích trvat?

Ve Vřesině nevím, protože tam jsme dostali pouze oznámení o plánovaných uzavírkách, navíc stavba tam sotva začala. Ve Velké Polomi komplikace pro nás plynoucí skončí ještě na podzim.

Jak je to vůbec s rivalitou Horní a Dolní Lhoty? Existuje?

Mezi Horní a Dolní Lhotou panovala vždy maximální spolupráce, ostatně obě obce jsme ve svazku obcí Mikroregionu Matice Slezské.

A nepřipadáte si poněkud ve stínu Dolní Lhoty, která se těší zájmu o tamní lyžařský areál Vaňkův kopec?

Za to, že je tam, jsme možná i trochu rádi (směje se), protože samozřejmě každá taková záležitost s sebou přináší problémy nejen s parkováním. Takže doprovodné problémy neneseme, přitom máme areál v dosahu. Když chceme lyžovat, můžeme se rozhodnout, jestli pojedeme směrem na Horní Lhotu, nebo na druhou stranu na Skalku. Vše máme v dosahu. Pokud je tu něco v okolních obcích, bereme to tak, že je to služba, kterou sami nemusíme budovat, ale máme ji v dojezdové vzdálenosti. To je ideální scénář.