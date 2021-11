Starostou Horní Lhoty je už 31 let! I díky septiku za 300 a stočnému za 25 korun

Obec jednoho muže, a to už 31 let. I tak se dá charakterizovat Horní Lhota, obec nedaleko Ostravy. Co lidem učarovalo na Jaroslavu Bergerovi, že tak dlouho stojí jako starosta v čele obce? Jediný obecní zaměstnanec, měsíční stočné 25 korun a vývoz septiku za tři stovky místo tří tisíc díky skoro 70 let starému fekálu.

Starosta Horní Lhoty Jaroslav Berger. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Od chvíle, kdy Jaroslav Berger do funkce nastupoval a fasoval pro obec psací stroj, fekální vůz a plechovou skříň, uběhlo už spoustu času. Jak si pod ním Horní Lhota vede? Předně je třeba říct, že při detailním průzkumu moravskoslezského okolí byste nenašli mnoho mužů (či žen), kteří jsou v čele své obce podobně dlouho jako Jaroslav Berger v Horní Lhotě. Tu řídí už 31 let! Jedněmi z mála podobných „veteránů“ jsou Andrzej Feber ve Stonavě (rovněž od roku 1990) či Jaroslav Vaněk v Dolních Životicích (1991). Přetížená Horní Lhota: V chatovišti u Ostravy bydlí celoročně stále více lidí Přečíst článek › Prvních několik let Berger v Horní Lhotě vykonával funkci jako uvolněný starosta, posledních 24 let je neuvolněný a věnuje se i svému podnikání. „V průběhu desetiletí se naše vesnice zcela změnila, protože v 70. a 80. letech jsme byli součástí střediskové obce Velká Polom – spolu s Dolní Lhotou a Čavisovem. Byli jsme jakýmsi satelitem Velké Polomi, kam se stahovaly veškeré investice, a u nás se nic nebudovalo. Benefity pro lidi Když se po roce 1990 zmíněné obce odtrhly, dostal Berger při svém nástupu do funkce pro obec „věno“ – šest tisíc korun na účet, psací stroj Jatraň a plechovou skříň. A také fekální vůz Praga V3S. „Ten fekál, který má 66 let, u nás jezdí dodnes!“ těší starostu, ale i tamní obyvatele, protože díky tomu mají několik benefitů. Starosta Horní Lhoty: I Václav Klaus se divil, proč nám do lesa jezdí tramvaj Přečíst článek › „Hornolhotský občan má vývoz žumpy či jímky do čističky za 300 korun! A chataři za našich chatovišť, které tvoří polovinu obce, za 400 korun,“ zmiňuje Berger možná jeden z důvodů, proč je mezi lidmi stále tak populární. Běžně dnes totiž cisterna na vývoz septiku, jímky a žumpy stojí i víc než tři tisíce (!) korun. Fekální vozy Praga V3S, které Horní Lhotě dopřávají luxusní ceny stočného a vývozu septiku.Zdroj: Se souhlasem obce „Objednávky na vývoz z okolí nepřijímáme!“ upozorňuje okamžitě starosta, jenž se nechce od nového týdne změnit v operátora call centra. Předně mu však jde o to, aby fekál Pragu nepřetížil a mohl tyto ceny lidem dopřávat co nejdéle. Pro jistotu pořídil i záložní fekál, další Pragu V3S, aby nenadálý výpadek v případě poruchy neznamenal škrt přes rozpočet. Obec bez zaměstnanců „Je to takový náš místní benefit,“ usmívá se starosta nad cenou vývozu. Benefit mají lidé v Horní Lhotě i v podobě stočného, které tam činí paušálně 25 korun na občana za měsíc. Čistička odpadních vod, kterou měla obec v roce 1997 jako první v širokém okolí, je však už na hraně kapacity, a to zejména kvůli svozu odpadních vod ze stále obývanějších chatovišť. V příštích letech proto Horní Lhotu čeká generální rekonstrukce či výstavba nové „čovky“. Deník na návštěvě: Olbramice, obec v kopci roztříštěná mezi tři okresy Přečíst článek › Zdražení se kvůli tomu ale lidé bát nemusejí. „Dokud budu starostou, ceny zvyšovat neplánuju. V příštím roce tím spíš ne,“ říká muž, který má s rovněž neuvolněným místostarostou a zastupiteli k ruce pro 847 obyvatel jednoho jediného obecního zaměstnance – paní úřednici a svou pravou ruku. „Všechny práce a služby řeším formou dohody. Nemusím tak lidem vymýšlet zbytečnou práci, když žádná není. Zvednu telefon a na druhý den je posekaná tráva či cokoli jiného,“ popisuje Jaroslav Berger chod Horní Lhoty, která je navíc v dobré finanční kondici. V minulých letech proto mohla bez dotací vybudovat za jedenáct milionů korun například druhý obecní vodojem v části Zátiší.