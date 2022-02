Jednou z viditelných investic v obvodu, byť soukromých, je stavba nové restaurace U Lípy. Jak to s ní vypadá? Ano, v témže místě stávala krásná, prvorepubliková restaurace téhož názvu – U Lípy, mohla vypadat krásně a mít úžasný kulturní dům, nicméně majitel nechal dům zchátrat, poté ho koupil majitel vlastnící stavební firmu a usoudil, že sanace by byla dražší než stavba nového objektu, takže jej zboural a skutečně staví nový. Opět tam bude restaurace a společenský sál velkých rozměrů, zatímco ten náš obecní sál coby přístavba obecního úřadu bude pro nanejvýš 120 lidí.

Potřebuje podle vás obvod rozlohy Hrabové další restaurační zařízení?

Je to privátní byznys, který se řídí poptávkou a nabídkou.

Ostrava-Hrabová: Stavba kulturáku finišuje, v případě školky mluví o zázraku

Je tedy v Hrabové taková poptávka?

Než jsem se ocitl v tomto křesle, sám jsem si postavil hospodu a podílel jsem se na provozu restaurace asi 15 let. Mám tedy trochu přehled v gastro scéně. A přiznejme si, stavět něco takového v tomto období, chce odvahu. Když se dívám po okolí, nerozumím tomu, jak mohou restaurace s těmi v nadsázce řečeno pěti lidmi tvořit nějaký zisk a nezkrachují. Dříve bylo zažité, že gastro je „pračka“ peněz, to je dnes už překonané, už tam není co prát.

Beru to jako nepřímou odpověď na mou otázku…

No… Bude to na umění majitele. Je to jeho vedlejší investiční záležitost, což odráží i to, že termín, který dal, není závazný. Staví toho více, toto je pro něj vedlejší záležitost. Takže kdy během roku, a zda ještě letos, bude hotovo, je otázka. Ale v Hrabové máme další smělé plány, takže se tady toho bude dít více.

Například?

Několik milionů jsme uvolnili do opravy místních komunikací, pokračujeme v záměru rozšíření hřbitova a urnového háje a je tu jedno téma, které pro mnohé bude nové – což bylo ostatně i pro mě. Došlo se k závěru, že hrabovská hasičárna už absolutně neodpovídá standardům, což potvrdil posudek. Hasiči se do ní ostatně sotva vlezou. Před sto lety, když se stavěla, do ní dvoukolová stříkačka vlezla náramně, ale dnešní technika je problém. Hasiči z budovy musejí vyjíždět na několikrát, vytáčet se, nastupovat až venku, a to všechno přímo u hlavní silnice. Projektant proto měřil, řešil a vymýšlel, jak stávající techniku dostat do upravených prostor, ale na nic nepřišel. Výzvou pro Hrabovou je tak nová hasičárna na novém místě.

Se starostou Svinova o nové zástavbě pole pro pět tisíc lidí. Místní jsou proti

Lokalitu už máte vybranou?

Vytipovali jsme dvě, s vedením hasičů jsme se následně na jedné shodli, ale není to definitivní. Patrně však bude stát nedaleko nového kruhového objezdu ve středu Hrabové, kde jsou k dispozici pozemky. Při splnění určitých podmínek můžeme dosáhnout i na dotaci od HZS, která je v řádu milionů, stavba hasičárny ale bude v řádu desítek milionů. Něco dokryjeme z vlastního rozpočtu, o příspěvek požádáme také magistrát. Věřím, že letos bude hotová studie hasičárny, v příštím roce povolovací procesy a v roce 2024 by se teoreticky mohlo začít stavět.

A není to jediná vize, viďte…

Ano, sníme také o sportovní hale, kde ale máme dilema: postavit ji u Sokola ve sportovním areálu, nebo u školy? Počítali jsme se stavbou u Sokola, ale město, kde chceme žádat o dotaci, se klaní spíše ke stavbě u školy, kde by byla v dopoledních hodinách využívána i k hodinám tělesné výchovy. Má to svou logiku, protože dopolední využití haly, která není u školy, by bylo složité. Zatím jsme ve fázi diskuse obou variant.

OTÁZKA PRO… opozičního zastupitele Ostravy-Hrabové Romana Šimůnka (KSČM)

Jste spokojen s rozvojem, jakým Hrabová prochází, nebo byste něco změnil?

Z rozvoje Hrabové mám dobrý pocit, co jsme chtěli, to se uskutečnilo, ať už je to z poslední doby stavba školky nebo rozšíření hřbitova, teď se jedná o sportovní hale a nové hasičárně. Vždycky budete mít nějaké výhrady, třeba ke stavu silnic, které je ale třeba směřovat na město a kraj, ale co se týče hlavních věcí, za sebe osobně jsem spokojený. Snad jediná výtka k okolnímu dění – zdá se mi, že zatím jde strašně pomalu řešení výstavby protihlukové stěny kolem Místecké ulice. Vím, že komise pro výstavbu nějaké kroky podniká, tuším, že jednání brzdí hygiena. Jinak jde z mého pohledu Hrabová správným směrem.