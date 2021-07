Už rok v Klimkovicích funguje nově zřízená městská policie. A patrně úspěšně, když v květnu nastoupil do služby třetí strážník, je to tak?

Zřízení městské policie v Klimkovicích byl jeden z mých hlavních a prvních cílů po nástupu do funkce. Ona tady historicky byla, ale ve spolupráci s Vřesinou, které se stalo jakýmsi politickým tématem do voleb, že chtějí mít městskou policii pro sebe, a nedalo se s nimi domluvit. Pochopili jsme, že potřebujeme vlastní strážníky, protože provoz města je tak velký, že bez městské policie jste jako slepí.

Státní policie Klimkovicím nepomáhá?

Státní policie je úplně jiného charakteru, a když nám někdo parkuje, kde nemá, nebo čoudí při pálení listí, tak nám vzkazuje, abychom si to řešili sami. Ten systém je tak nastavený, sama má málo lidí, a co můžeme, si máme řešit sami. Při závažné kriminalitě je nám však významným partnerem.

Co je tedy stěžejní, potažmo nejčastější náplní práce tří klimkovických strážníků? Dopravní a jiné přestupky?

Je to tak, jak říkáte. Problém s dopravou ve městě nevyřešíte jinak než městskou policií a radarem, což úspěšně děláme. V Klimkovicích už se ví, že se tady měří, lidé jezdí pomalu. Nově měříme například v Josefovicích na hlavní cestě na Bílovec. Přes přechod tam chodí děti a my u něj pravidelně chytáme řidiče, kteří v obci jezdí rychlostí osmdesát devadesát kilometrů. Někdo by si mohl říct, že to je šikana, ale pokud někdo dostal řidičský průkaz, ví, že v obci se jezdí padesát a má to své důvody. Nebo ať jede po dálnici, nikdo jej nenutí jezdit Klimkovicemi, kde skutečně dbáme na bezpečnost dětí či třeba cyklistů.

A co další angažovanost městské policie?

Sice to také souvisí s dopravou, ale každé ráno míváme hlídky na přechodech u školy. A když tam ten strážník stojí, je vidět, jak si to děti nezkrátí, rozhlídnou se. Má to smysl. Ve škole, školce i v domově pro seniory také vykonávají prevenci, zajišťují odchyt psů, řeší spoustu problémů. V době covidu se nám třeba doma patnáctileté děti nudily a začaly nám v parku provádět hlouposti.

Tradiční pubertální problémy jako je vandalismus a popíjení?

Přesně tak. Ničili mobiliář, rozbíjeli lahve s alkoholem o zeď, zkrátka jim narostla křídla těch „skorodospělých“. V tu chvíli je strážník k nezaplacení. Městská policie si na ně počíhala, vyříkali si to, načež se mládež přestěhovala do jiného města. Chvíli na to nám volal starosta Polanky nad Odrou, jestli o tom něco nevíme. Je to skupina asi šestnácti puberťáků z okolních obcí, kteří se sjíždějí a dělají takový ten řekněme odpolední nepořádek. Jako starosta ale nemáte žádný metr. V Porubě, pod kterou u státní policie spadáme, mají o víkendu omezený počet policistů a prostě nepomůžou. Do toho se nám tady prodávaly nekolkované cigarety. Pan velitel ve spolupráci s celníky odhalil malé doupě, zjistilo se, že se tady prodávají drogy, jsou zde překupníci, že se tady krade.

To nezní zrovna jako banality. Dokážete si ještě představit Klimkovice bez městské policie?

Banality to skutečně nejsou a pak je městská policie opravdu k nezaplacení. Variantu bez městské policie bych už nechtěl. Měli jsme tady například celostátně hledaného člověka, kterého městská policie vysledovala, dala pokyny kriminální policii, která jej v naší součinnosti zadržela. Městská policie jsou zkrátka dobře investované peníze.

A stávající počet tří strážníků je pro vás dostačující?

Jsem za ten počet rád, protože jsme začínali se dvěma a prosadit toho třetího byl na zastupitelstvu nadlidský výkon. Zastupitelé mi dali jakousi zkušební dobu, zda se jeho nasazení vyplatí. V rozpočtu obce to totiž dělá náklady šest set tisíc korun. Tři jsou však dobří, protože ve dvou se snižuje efektivita. Problém je při dovolené, ne všichni mohou měřit rychlost nebo dělat noční. Tři strážníci jsou dobrý model. Čtyři by samozřejmě byli lepší, ale budu skromný, protože blíž je ke dvěma než ke čtyřem.

Podepsal se nějak na Klimkovicích výpadek příjmů z místních sanatorií v době covidu?

Klimkovice jsou specifické město a sanatoria nejsou typické lázně. Nevlastníme zde ani pramen, abychom mohli tvořit nějakou lázeňskou kulturu. Jezdí tam spíše klienti rehabilitovat se zdravotními problémy. Lázně jsou navíc až tři kilometry na kopci v Hýlově, takže to propojení není ideální. Dlouho si to sedalo, myslím si, že dodnes spousta lidí nevnímá lázně jako benefit, ale jako přítěž – s dopravou apod. Samozřejmě tím, že se nedařilo lázním, se nám to promítlo do rozpočtu, ten výpadek byl tuším kolem pěti milionů korun. Rozpočet se nám ale relativně vyvážil, protože paní Schillerová poslala obcím poměrně dost peněz. Nevím nakolik to bylo politické gesto, ale pomohlo to.

Ve funkci starosty jste po menším převratu dva roky. Jak je hodnotíte?

Je to náročné, když práci berete zodpovědně a chcete, aby za vámi bylo vidět kus práce. Věnuju tomu hodně osobního času na úkor rodiny, které to budu muset časem nějak splatit. Ale jednou jsem se na tu bitvu dal, byť poněkud nestandardně, když jsme odvolali mého předchůdce po všeobecné shodě na tom, že tak už to dál fungovat nemůže, což dokazují i čísla. Ale nemůže se vyjádřit, takže to nechci rozebírat. Nelituju, že jsem do toho šel. Nedokázal jsem si představit, jak je to náročná pozice, dlouho jsem se s tím vnitřně srovnával.

S časem, který je třeba práci věnovat, nebo s tlaky, které z ní vyplývají?

Problém je v tom, že starosta řeší vše od nejmenších věcí až po investici třeba za sto milionů korun. Musíte být z každého něco, na což sice máte lidi, ale nakolik jste schopen jim věřit, že neudělají chybu? Když ji udělají, každý to na hřbet hodí vám, takže se snažíte vzdělávat, zlepšovat, všechno si hlídat, abyste byl dobrým partnerem pro každého, kdo za vámi přijde. A pak musíte umět rozlišit, jestli za vámi přijde ze slušnosti, že jej něco zajímá, nebo proto, že vás chce ošálit. Jsme také ve Svazu měst a lázní, takže jezdíte na konference tohoto typu, do toho řešíte běžný život lidí. A když vám lidé v domově seniorů poděkují za pouhé zřízení výtahu, který je pro ně obrovský benefit, zahřeje vás to u srdce. Byť se do toho musíte vypořádat s člověkem, který dostane pokutu za parkování na trávníku. Byl bych ale rád, kdyby mě hodnotil někdo jiný.