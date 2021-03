Sedíte-li se starostou Krásného Pole Tomášem Výtiskem, brzy zjistíte, že má široký přehled, navíc po tolika letech ve funkci zažil nespočet modelových situací, z nichž může těžit. Ne náhodou se k němu na začátku svých starostovských let přišli radit začínající kolegové.

„Většinou se jednalo o rady při zajišťování investic. Coby městské obvody jsme byly po finanční stránce v podstatě bity,“ říká Výtisk.

Na konci tohoto volebního období budete ve funkci už 16 let. Přestože „na vesnicích“ je to jinak, není to úplně časté…

Asi budu muset zvážit, zda se tu nechám mumifikovat. (směje se) Navíc se nám podařil husarský kousek, třetí volební období máme patnáctičlenné zastupitelstvo téměř bez obměny. Tedy vyjma jednoho zastupitele, který po čtyřiceti letech ve funkci po úspěšné kandidatuře svou funkci předal. V okolních obvodech či samostatných obcích si odhlasují změnu klidně i na postu starosty, což je z hlediska přípravy investic obrovský zásah do kontinuity a chodu obce. Než nový starosta přijde na to, jakými zákony se má řídit, jaká omezení jej čekají, vždy to dočasně znamená pokles veškeré aktivity. Tím ale neříkám, že to někdy není nutné. U nás se to zatím nestalo, takže je logické, že máme a vždy jsme měli projektů připravených celou řadu.

Udržujete si přehled, kdo je v Ostravě služebně starší než vy?

Déle je ve funkci jen kolega Šrámek ze Lhotky a kolega Šichnárek z Třebovic, já jsem v pořadí za nimi. Když jsem jako ucho nastupoval, oni už tenkrát byli bardi. Po konci Karla Civína v Martinově jsem se „osamostatnil“ v žebříčku nejdéle sloužících ostravských starostů na třetím místě. Dokonce jsem na stejné židli, kde teď sedíte vy, zaučoval několik nových okolních starostů.

Kteří to byli?

Nechci je veřejně jmenovat. Ale většinou do toho spadli rovnýma nohama jako já kdysi, byli zvoleni, mnohdy to nečekali, jen se nechali napsat na kandidátku a najednou bum – jsem starosta. Nejspíše dostali echo, že se nám tady investičně daří, a přišli se poradit. Většinou se totiž jednalo právě o rady při zajišťování investic. Coby městské obvody jsme v podstatě bity.

Nedostává se vám dotací, nebo máte na mysli peníze z města?

Je takový paradox, že město dostává od státu na každého obyvatele kolem 35 tisíc. Tato částka je mnohem vyšší než jakou získávají samostatné obce u Ostravy, statutární města dostávají víc, což je i díky jejich infrastruktuře logické. Paradoxní proto je, že my jako obvod pak dostáváme od města přerozděleno méně, než kolik dostanou přímo od státu samostatné obce.

Je ten rozdíl markantní?

Například v porovnání se sousední Vřesinou jsme dostávali asi polovinu. Město si peníze škudlí pro sebe a nám dává méně. Když jsem začínal, měli jsme rozpočet osm milionů. To když jsem říkal místním podnikatelům, mnozí se smáli, že větší mají i svůj osobní plat. A já tím měl saturovat služby pro 2,5 tisíce obyvatel včetně třeba školy nebo hasičské zbrojnice.

Nakolik se situace postupně zlepšila? Informaci o tom, že městské obvody dostaly přidáno, město před časem samozřejmě netajilo…

Například v roce 2016 jsme měli rozpočet 16 milionů, ale Vřesina stále 35 milionů. A to už bylo neúnosné. Bouřili jsme se a s několika dalšími starosty jsme se dali dohromady, s porubským kolegou Mihálikem jsme dokonce připravovali právní podklad pro to, jak se, a to říkám s naprostou vážností, odtrhnout od města. S rozpočtem 16 milionů to skutečně nebylo k vyžití. V roce 2017 jsme se proto společně s ostatními starosty obrátili na primátora a postavili ho před hotovou věc. Naštěstí to bylo období konjunktury a městu rostly příjmy tak rychle, že když se nám rozhodlo pustit něco málo navíc, ani jej to tolik nebolelo. A tehdy se projevily i mé literární vlohy.

Jak to myslíte?

Napsal jsem o celé situaci takový článek do našeho zpravodaje. Psát však o suchých číslech a ústavu práva nikoho nezajímá, proto jsem vymyslel pohádku o rozpočtu: „Hloupý Honza chtěl utéct do říše hodného krále Miroslava, protože však místní moudrý král (primátor) se svými radními měl plnou kasičku a královská pokladna přetékala zlatem, podělil se i s námi a Honza zůstal doma.“ Tolik ve stručnosti. Za následek to mělo to, že nyní máme rozpočet téměř 25 milionů, takže nám město skutečně přidalo.

Jaké výhody naopak přináší být součástí města?

Ty jsou samozřejmě také nesporné. Okolní obce si musejí platit například údržbu komunikací nebo veřejného osvětlení, my ne. Máme na to Ostravské komunikace, já jen zvednu telefon a řeknu, aby osvětlení opravili. Spočítal jsem, že tyto „nefinanční“ výhody u nás tvoří v průměru asi deset milionů korun ročně, které samostatné obce musejí vynakládat z vlastního rozpočtu. Hlavní výhodou je pak spolufinancování investic z různých dotací, jako tomu bylo i u sportovní haly. Zde se naplno projeví, že město představuje finančně silného partnera.