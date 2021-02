V centru Michálkovic chystáte významné úpravy, které to jsou?

Mezi nejvýznamnější věci, které bychom letos měli zrealizovat, patří volnočasový sportovní areál v parku za konečnou trolejbusů. Mezi nejdražší prvky areálu bude patřit vybetonovaný skatepark a pumptracková dráha, nejspíše jej obohatíme i o workoutové hřiště a parkourové hřiště. Záleží, co vše se tam vejde. Chtěli bychom tam realizovat i dětskou lanovku a nějaké další herní prvky.

To zní na smělé plány, které si dnešní mládež žádá. Jaké budou náklady?

Chtěli jsme začít už v loňském roce, ale covid přípravy zpozdil. Náklady očekáváme kolem 3,5 milionu korun, možná i víc, záleží, co vše tam nakonec bude. Reagujeme na poptávku této generace, takže doufáme, že areál bude vytížen. Dosud jsme zde měli jen klasické prolézačky. Dá se předpokládat, že na hřiště si najde cestu i mládež z okolních obcí a městských částí, přece jen sami jsme rozlohou dost malí.

Co ještě máte v Michálkovicích nového?

Minulý rok jsme stihli dokončit několikaletou investici v hasičárně. V návaznosti na její opravu, což byla městská akce, jsme zrenovovali pódium v tamním areálu, zřídili posezení a vybudovali dětské hřiště. Také je tam nový bufet, který vloni začali provozovat hasiči. Pořádají se tam vesměs všechny michálkovické akce, je to takový náš kulturní středobod.

Tím, či spíše turistickým, je i Důl Michal. Vnímáte jeho turistickou popularitu, známou široko daleko za Ostravou? Ne nadarmo se říká Dolní Vítkovice, zoo, Landek, Slezskoostravský hrad a pak Důl Michal…

Je to velký magnet pro turisty, nejezdí jich tady sice tolik jako na jiné atraktivity technického rázu v Ostravě, ale je príma jej mít. Ve zdejším krásném areálu se odehrávají navíc i pěkné kulturní akce, a to včetně naší top akce, kterou je hudební festival MichalFest, kde letos přivítáme např. Karmu, Mig 21 či Ewu Farnou, tedy pokud koronavirus dovolí.

Mezi ostravskými starosty patříte mezi ty zkušenější. Vzpomínáte si ještě na své začátky?

Na radnici jsem už… fíha, kolik… jedenáct let? Ano, začínal jsem v roce 2010, teď je to třetí období. Myslím, že mě tady lidé volí převážně jako člověka z Michálkovic, že nevolí primárně stranu. Ostatně naposled už jsme kandidovali v koalici s nezávislými kandidáty jako Volba pro Michálkovice, protože nás tam za KSČM byla menšina. Nezakrývali jsme tím ale KSČM. Když jsem do strany někdy v roce 2004 vstupoval, přišlo mi to jako nejracionálnější volba. Myslím, že aktuální ekonomický systém není racionální a plodí více škody než užitku.

Kam byste ještě chtěl posunout Michálkovice?

To zní jako velké věci, ale já jsem spíše na takové maličkosti. Drobnými krůčky dolaďovat život tady. Je otázka, jak definovat velké cíle pro Michálkovice. Snad aby tu byli lidé šťastní a cítili se zde jako doma. Vždy je co dělat a zlepšovat. Čím více rozšiřujete portfolio věcí k vyžití, tím je tu líp. Posouvání obce dál je práce, která nikdy nekončí.