„Sbíráme petiční archy a vyrazíme do ulic zjišťovat nesouhlas lidí s vlastnictvím vody v rukou zahraničního koncernu, budeme nadále sledovat situaci v MHD a v plánu jsou i jiná témata,“ slibuje s ohledem na další zasedání. Co však chystá „pod okny“ michálkovické radnice?

Mládež už využívá volnočasový areál za konečnou trolejbusů, jeden z viditelných projektů loňského roku. Je dokončený?

Jádro je hotové – skatepark a pumptrack, což bylo stavebně i finančně nejnáročnější. Dodali jsme nějaké houpačky, lanovku a karabinu. Dodací lhůty byly strašně dlouhé. Plánujeme ještě letos spojit dvě výškové úrovně areálu klouzačkami.

Martin Juroška.Zdroj: Deník/Petr JiříčekS workoutem a parkourem se počítá nadále?

U workoutu ještě nevíme, četli jsme si nějakou studii, že na viditelných místech se lidé ostýchají cvičit, možná proto workout umístíme na školní hřiště, které je přístupné veřejnosti. Parkourové prvky patrně umístíme, stejně jako mobiliář, nějakou dráhu na odrážedla, trampolínky a kolotoče pro nejmenší. Dosud jsme se vešli zhruba do tří milionů, v letošním roce máme v plánu investici za 1,5 milionu, ale všechno se do toho patrně nevejde, takže počítáme i s investicí v příštím roce, v celku by areál mohl vyjít asi na pět milionů.

Jak se pohnuly plány na výstavbu domu seniorů se čtyřiadvaceti byty v centru obvodu u stavebnin?

S ohledem na drastický nárůst cen není kam spěchat. Ještě není ani zcela hotový projekt, respektive doplňuje se o připomínky. Poté budeme muset založit příspěvkovou organizaci, protože stát podporuje obecní bydlení systémem minimis, abychom neohrozili soukromý sektor, například Heimstaden, který si uměle drží nadbytek bytů, což by mělo na normálním trhu vést k jejich zlevňování, místo toho nájemné zdražuje. Ale to jen taková odbočka. Předpokládaný rozpočet domu seniorů se vyšplhal do neúnosné úrovně, takže prozatím vyčkáváme, ale příští rok do toho patrně už budeme muset jít, pokud trh opět drasticky nepodraží. Požádáme o dotaci a uvidíme. Máme naplánovaných hodně investic, ale nevíme, jak se budou vyvíjet ceny na trhu.

Které to jsou?

Soutěžili jsme například investice do zateplení domů a sklepů, měli jsme naplánované pro tento rok dva domy, ale vyšlo nám po podání nabídek zhotovitelských firem pouze na jeden. Z těchto důvodů patrně až na příští rok odsuneme fasádu na kulturním domě, v němž už se ovšem kompletně vyměnila elektřina, udělala se jevištní světelná a zvuková technika, opravily se tahy, kancelář pro správce a parkety a zrenovovali jsme původní nábytek, který vydrží víc než nový. V kulturáku se chceme zaměřit také na kuchyni a takový vyvýšený balkonek bychom chtěli doplnit o prolézací zařízení pro děti, což může mít úspěch při pronájmu na rodinné oslavy. Pro letošek máme v kulturáku naplánované investice za 1,2 milionu.

Posouvání obce podle vás nikdy nekončí, s čím se tedy v Michálkovicích počítá dál?

V naší školní budově u kapličky, kde nyní sídlí Bezpečnostní akademie, máme naplánovanou výměnu oken a drobnější opravy, čeká nás další etapa modernizace prostoru kolem hřbitova, přesnější řečeno chceme udělat zpevněné plochy k parkování a důstojnější oplocení. Provádíme také kultivaci zarostlého travnatého prostoru mezi radnicí a Dolem Michal. U školy máme vyčleněné tři miliony, kde kdysi při rekonstrukci vzniklo hřiště s atletickým oválem a umělým trávníkem, které je třeba obnovit. Případně tam obohatíme infrastrukturu o zmíněné workoutové prvky. Rádi bychom také děti z mateřské školy s jejich rodiči poslali do školy v přírodě, což patrně zafinancujeme sami, protože dotace jsou na čtrnáctidenní pobyty, což je pro předškoláky příliš.

Po dvouleté přestávce se opět bude konat MichalFest, který ostatně už na sobě propagujete. Podařilo se přesunout všechny hvězdy z nerealizovaných ročníků?

Ano, všechna takzvaná „lákadla“ s tím počítají. Od začátku měla být Ewa Farna, takže bude Ewa Farna, bude i Mig 21, chorvatská Karma či Pokáč, doufám, že klapnou i polští vystupující, zejména formace Tabu, což je TOP z polské reggae scény, zajímavé je i uskupení Percival Schuttenbach, které hraje středověký folk a také folkmetal. Rád bych přesunul i všechny ostravské vystupující. Letošní termín konání festivalu je 10. až 11. června.

