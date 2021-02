Na své starousedlíky i nově příchozí je podle svých slov nesmírně pyšný. „Jsem hrdý na to, že jsem z Nové Bělé. S příchodem covidu si lidé začali nesmírně pomáhat, šili a nosili nám roušky, vozili dezinfekci. Obec se neskutečně semkla a na obyvatele jsem velmi, velmi pyšný,“ říká Lumír Bahr, první muž městské části Nová Bělá, do níž se vloni přihlásilo k trvalému pobytu téměř sto lidí a místním se narodilo sedmadvacet dětí.

Máte za sebou nákladnou investici do sportovní haly, k tomu přišel covid. Budou nejbližší roky v Nové Bělé chudší?

Stále je co zlepšovat, ale nyní se vše odvíjí od financí a koronakrize. Letos počítáme s zhruba o 14 procent nižším rozpočtem. Přesto zatím nemusíme výrazněji omezovat investice, protože jsme si v minulých letech šetřili na horší časy. Pokračujeme tedy v tom, co jsme si slíbili, že chceme stihnout.

Jaké jsou základní rozpracované projekty?

Na spoustě mít budujeme novou kanalizaci, v některých lokalitách ji opravujeme. Problém nastane zejména při budování kanalizace v Mitrovické ulici, kudy neprojedou autobusy. Kanalizace se však udělat musí. Chceme se také zaměřit na bezpečnost, proto v Krmelínské ulici vybudujeme přechod pro chodce, který podle nové legislativy musí být osvětlený, což nás vyjde na 700 tisíc korun. V Krmelínské ulici chceme dobudovat ještě chodník a bezpečně tak propojit Novou Bělou s Hrabovou, kde se v krátkém úseku chodí stále po silnici.

Z investičního hlediska tedy Nová Bělá dýchá dál. Zato kulturní vesnický život na tom je zcela opačně, viďte?

Každoročně u nás pořádáme spoustu akcí. Minulý rok to začalo zrušením šestého ročníku skoroplesu, velikonoční výstavky, Léta na kole, operních árií Nová Bělá pod otevřeným nebem, pokračovalo to zrušením novobělské i sousední starobělské pouti, gulášfestu a končilo odkládáním šestého ročníku drakiády, rozsvícení vánočního stromku i vánoční besídky. Kulturní život se zcela zastavil.

Přesto se k vám lidé jen hrnou…

Zajímavým ukazatelem je naše nová školka, kterou jsme otevřeli v roce 2015. Má kapacitu 72 míst, přičemž každý rok musíme odmítnout asi dvacet rodičů. Má to ale háček.

Jaký?

Už několik let je spádovou oblastí celá Ostrava a my musíme přijmout zájemce přednostně podle věku. Takže když budete bydlet hned vedle školky s tříletým dítětem, a přihlásí se k nám rodič se čtyřletým dítětem z Hrušova, paní ředitelka musí vzít to hrušovské. Když se školka otevírala, ten problém ještě nebyl. Možná bychom ji postavili větší.

Co byste chtěl ještě v Nové Bělé zřídit, vylepšit?

Největší úspěch je jednoznačně sportovní hala. Podle mě by si ji zasloužila každá obec našeho rozsahu, aby měli občané hlavně v zimních měsících kde sportovat. Láteříme, že děti sedí u počítačů, ale když se nemají kde vyžít, tak co jim zbývá. Podle mě se povedlo také oživení kulturního života. K jeho rozvoji jsem chtěl dopomoci. Tři roky jsem žil v Americe a dva roky v Irsku. Získal jsem tam jisté postřehy a chtěl jsem Nové Bělé nabídnout svou pomoc. Posledním větším cílem je zajistit v obci kanalizaci. Na tom právě pracujeme.