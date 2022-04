„Rodiče by to ale neměli poznat. Nanejvýš se budou dovážet obědy, když se bude dělat kuchyně,“ ujišťuje starosta Ivo Mikulica ohledně prací, které mají skončit do léta 2024.

Loni jste říkal, že dobré vztahy s Ostravou přetrvají, dostojí-li město slibu a šest, nyní už sedm let starý projekt na rekonstrukci školky zrealizuje. Pohnulo se téma?

Skutečně máme slíbené peníze a soutěžíme dodavatele. Když vše půjde podle plánu, kopneme do země o prázdninách. Věřme tomu, že loňská připomínka slibu daného panem primátorem pomohla, stejně jako loňská havárie, kdy v největší zimě odešla kotelna. Tím, že se sedm let starý projekt posouval, tak jsme jej doplnili o několik drobností, například i s ohledem na covid izolační místnost, takže nyní čekáme na finální sumu projektanta. Doufám ale, že se od původní ceny padesát milionů korun příliš neodchýlíme.



Gastro v Petřkovicích vzkvétá. Po covidu otevřeli dva noví provozovatelé

Co to bude znamenat pro chod školky?

Rekonstrukce by měla proběhnout za provozu. Je to vymyšleno tak, že první rok se udělá nová část, děti se přesunou v rámci objektu, a pak se obdobně udělá stará část. Nejspíše to bude méně komfortní, ale rodiče by to neměli poznat. Nanejvýš se budou dovážet obědy, když se bude dělat kuchyně. Počítáme s tím, že celý rok 2023 by se ještě mělo pracovat, do prázdnin roku 2024 by mělo být hotovo. Musíme městu poděkovat za poskytnuté peníze, stejně jako na rekonstrukci kulturáku.

Po covidu se konečně plní lidmi?

Postupně ano, byť jsme jej shodou okolnosti slavnostně otevírali jarním plesem až před týdnem a půl. Sál pronajímáme sami a už jsou tam na letošní rok různé blokace, měl by se tam konat například koncert, Baník v něm plánuje koučinkové školení, chystá se k nám i charita. V sálu je 220 míst k sezení, což není malý sál. Šli jsme do moderny a zatím se to všem líbí.

Mají Petřkovice po zpevnění zdí u potoka a rekonstrukci kulturáku – vyjma školky – nějaké další investiční plány?

Školka, školka, školka. To je pro nás nyní třetí stěžejní akce po zmíněném zpevnění zdí za padesát milionů a rekonstrukci kulturáku za sedmašedesát. Školka bude stát dalších padesát, většinu uhradí město, ale je tam spoluúčast obvodu kolem deseti procent. Jinak jsou v plánu takové běžné věci, nějaké chodníky a podobně. Snad jen ještě to, že chceme zkulturnit další bývalé drážní těleso po vyhlídce a lezecké stěně a chceme tam vybudovat parčík a bikepark s pumptrackovou dráhou. V příštím roce bychom ho chtěli začít budovat, čímž zkulturníme zase další kousek Petřkovic. Nesmí se tam však nic velkého stavět, protože je tam územní rezerva pro budoucí silnici.

Hostinec jako cesta do minulosti: Ze Starého nádraží středobod Ostravy-Petřkovic

Kudy by měla vést?

Nějaké starší plány počítají s možným vedením silnice v místě bývalé železnice, aby se tolik nejezdilo po Koblovské mezi rodinnými domy, ale je otázka, jestli se to vůbec někdy zrealizuje. Samozřejmě by tam byly i hezké stavební parcely, nebýt té blokace, ale nijak jsme o zrušení územní rezervy nežádali a vybudujeme tam parčík.

SLOVO OPOZICE: