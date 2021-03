Když člověk řekne Hrabová, mnohdy se mu automaticky vybaví průmyslová zóna. Chtěl byste to vnímání změnit?

Hrabová je vesnice! Žádná průmyslová zóna. Ta je tu sice obrovská, to je neoddiskutovatelné, nicméně Hrabová je to, co je od Místecké ulice na východ. Od Místecké na západ je průmyslová zóna, která spadá do našeho katastru, ale je až za cestou, která ji šikovně odděluje. Ještě kdyby tam byla protihluková stěna, o kterou se snažíme spoustu let, bylo by to ideální.

Mohu hádat? Stejně jako jinde, kde o ni také usilují, vycházejí měření těsně pod limitem pro její zákonnou výstavbu, že ano?

Ano, Ředitelství silnic a dálnic staví protihlukové stěny jen na základě protihlukového měření hygieny, které vždy, když se nám ho podaří iniciovat, vyjde půl decibelu nebo dva decibely pod hranicí. To je bez komentáře. Když jedete po dálnici, vidíte, kde všude se protihlukové stěny staví zcela nepochopitelně, ale ve městě vám ji nepostaví. ŘSD na to peníze má, ale dokud nedostanou pokyn z hygieny, bývá to problematické. Je to permanentní boj. Stejně jako za vyjmutí silnice D56 ze zpoplatnění.

Nevypadalo to posledně už mnohem nadějněji?

Ano, vždy byly přísliby – za půl roku, za rok. Aktuálně to zase vypadá nadějněji, ale čekám, kdy naděje zhasne. Jeden silný argument proti zrušení poplatku byl ten, že D56 není napojena na stávající dálniční síť, ale spojuje v krátkém úseku pouze dvě města, navíc po ní raritně jezdí městská hromadná doprava. Tím, že se ve Frýdku-Místku buduje obchvat, čímž se D56 na dálniční síť napojí, tento argument pomíjí. Chtěli jsme nyní úsek vyjmout alespoň dočasně s tím, že by byl pojat jako objízdná trasa. Opět to vypadalo slibně, ale… Je to náš společný marný boj všech obcí kolem D56. Nepomohlo ani několik blokád.

Vraťme se ještě na skok k průmyslové zóně. Jste rád, že ji v Hrabové máte?

Samozřejmě, kdybych řekl něco jiného, budou mě mít kolegové za blázna. Díky ní zůstává nemalá daň z nemovitosti u nás. Je to víc než deset milionů korun ročně! Na druhé straně městské obvody fungují na té bázi, že vymyslí-li si nějaký svůj investiční projekt, jdou žádat na magistrát o dotaci. Hrabová v posledních desetiletích na těchto dotacích získala pramálo, školka budiž výjimkou, protože na magistrátu vědí, že tady máme zdroj peněz z průmyslové zóny. Na jedné straně je tedy náš rozpočet obohacen o těch deset milionů ročně, na druhé straně kdybychom chtěli žádat o dotace, bude nám předhazováno, že tady zdroje máme.

Nepřipadá vám to diskriminační? Různé obvody nechť mají různé možnosti, ale dotační podmínky by měly být rovné…

Nepřipadá mi to tak, proč by mělo? Jako hrdý Hrabovan se mohu těšit z toho, že dostanu dotaci, ale jsem také schopen sebekriticky uznat, že emisemi i hlukem průmyslová zóna zatěžuje také Novou Bělou, ale ona z toho nemá nic, protože není v jejím katastru. Chápu tedy, že když jiné městské obvody žádají o dotaci například na sportovní halu, dostanou ji, zatímco u nás by to asi byl problém. A to o ní také uvažujeme.

Ve funkci starosty jste druhé volební období. Baví vás to?

Vnímám to tak, že jsem se tady teď pořádně rozkoukal! A bavilo by mě to, kdyby… Zkrátka jsou dny, kdy si říkám, že přebrodím Ostravici, zaklepu na dveře OZO a ukážu jim, že mám v řidičáku „céčko“ a chtěl bych jezdit s „kukavozem“. Vyčistil bych si tím hlavu. Doba je taková, že kdo viděl v televizi cihlu, má pocit, že je stavař. Syndrom doby je, že je spousta „chytráků“, kteří se schovají za monitor a na facebooku dokážou rozpoutat hotové peklo. Mají neuvěřitelnou schopnost vám vše znechutit.

Co znechucují vám v Hrabové?

Vždy jsem měl za to, že opozice v politice má být konstruktivní, tady se chová spíše destruktivně. Kdyby poukazovala na věcná pochybení, dobrá, nemám patent na rozum a dokážu uznat chybu. Stačí, když se v obci vylíhne jeden „chytrák“, který uráží, chystá intriky a všechno rozklíží. To se projevilo například v případě stavby školky, kdy to dopadlo tak, že jsem v podstatě sám na sebe podal trestní oznámení.

To je zjednodušeně řečeno, nebo lze skutečně podat trestní oznámení sám na sebe?

Jako starosta jsem požádal hospodářskou kriminálku o prověření celého průběhu získání dotace, výběrového řízení i samotné stavby školky. Zkrátka možného podezření, které opakovaně zaznívalo z úst pár lidí, kteří neustále na facebooku vypisují, co starosta udělal špatně a kolik nemají důkazů. V takovém případě přece musí jít na policii. Když se nic nedělo, udělal jsem to sám. Zašel jsem tam, sdělil kriminálce, že místní lidé mají důkazy, že je tu něco nekalého, a ať to prověří.

S jakým výsledkem?

Policie samozřejmě nic nezjistila, tak se k tomu opozice postavila tak, že jsem je nejspíše uplatil. Následně proběhl interní audit, který provedl hloubkovou dokladovou kontrolu veškerých náležitostí spojených se školkou. Opět se nic nenašlo. Opozice řekla, že to určitě musela být bezvýznamná kontrola bez větší váhy. Proč nepřijdou a neřeknou, že tato konkrétní věc je špatně? Místo toho neustále poukazují na něco, co neexistuje.