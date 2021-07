Skutečně je petřkovická mateřská škola v tak špatném stavu?

Podle vyjádření odboru školství na magistrátu je asi v nejhorším stavu v celé Ostravě. Slouží šedesáti dětem. Budova má čtyřicet let, stavěla se ještě v akci Z. Deset let v ní probíhá údržba, ale objekt už je na hraně udržitelnosti. Navíc se nám tady stěhují lidé a každý rok jsme schopni do školky přijmout jen 50 procent žadatelů. Už šest let máme projekt na kompletní rekonstrukci školky a její rozšíření o jednu třídu. A šest let prosíme město, aby nám pomohlo.

A už se rýsuje to pověstné světlo na konci tunelu?

Ono se to má tak: přestože jsme po volbách nemuseli uzavírat koalici s ANO, na přání pana primátora jsme ji uzavřeli. A on nám dal slib, že nám za to opraví školku. Ještě má rok, tak doufám, že slib splní. Nestihne se za něj už opravit, ale aspoň ji dostaňme do fáze soutěžení. Školka se bude spravovat za provozu, část dětí se přesune do školy, jídlo se bude dovážet z Ludgeřovic. Příprava bude náročná a realizace bude otázka zhruba padesáti milionů. Někomu se to kvůli poskytnutým investicím do potoka a kulturního domu může zdát moc, ale školka není naše, je obecní. A základ obce by měla být škola, školka a cesty. Jestli si někdo staví nějaké památníky, to už je mi jedno, ale školka je pro nás klíčová. Je to poslední větší investice, kromě části kanalizace, která je u nás potřeba.

Věříte tedy, že se jí dočkáte?

Doufám, že pan primátor splní slib, protože skutečně hrozí, že hygiena nechá tu školku zavřít. V lednu v těch největších mrazech, kdy bylo minus 19 stupňů, nám odešla kotelna a už nešla dál udržovat. Byla to havárie, kdy jsme mohli školku buďto zavřít, nebo hned něco podniknout. Naštěstí město nám obratem poskytlo tři miliony a máme novou kotelnu, s níž se už počítá do rekonstruované školky.

Ano, vybavuji si výstup Jednotných na zastupitelstvu města, kde vám vyčítali, že asi nejste správní hospodáři, když to necháte dojít tak daleko…

Četl jsem to. A vážně mě to naštvalo. Šest let je tu připravený projekt, jemuž dejte ještě chvíli a zase bude potřeba jej předělávat jako v případě kulturáku. A deset let víme, že je to neodkladná záležitost. Tak se nedivte. Je otázka, kdy se objeví další problém. A co pak mám říct rodičům osmdesáti dětí? Odvezte si je do Přívozu? Do Ludgeřovic? To jsou chvíle, kdy sílí hlasy: odtrhněte se od města.

Sílí skutečně i nyní, nebo je to spíše hudba minulosti, než město přidalo obvodům peněz?

Ty hlasy jsou tady pořád. Navíc vlastně patříme Hlučínsku, jsme součástí Sdružení obcí Hlučínska, kde je přes 30 obcí. A samostatné obce mají výhodu – ano, sice si všechno platí, ale přesně vědí, kolik a na co mají peněz. Mohou si plánovat na pět deset let dopředu, mohou si brát úvěry a fungovat jako správní hospodáři. Navíc podle hlediska rozlohy bychom měli mnohem více peněz než teď. I kdybychom odečetli náklady na kanalizaci a hromadnou dopravu, pořád by nám zbylo daleko více peněz než nyní.

Na druhé straně, posledně mi ve Vřesině vykládali, jak moc se chtějí připojit k Ostravě – právě proto, že sami na nic nemají peníze. Tak jak to je?

Když se podíváte na Hlučínsko, každá obec má spravené hřiště, školu, školku, kulturák, má novou čističku a funguje to. Ano, mají více starostí, to beru, protože Ostrava se stará. Máme třeba měšťáky, což oni ne. Kdybychom byli samostatní, měli bychom více starostí, ale i peněz.

Cítím z vašich slov, že tato varianta převažuje. Pouze ve vaší hlavě, nebo panuje všeobecné přesvědčení v Petřkovicích, že by se vám žilo líp odděleně?

To ani ne. Spíše jsou to takové občasné úvahy na zastupitelstvu, kdy tu a tam někdo přijde s výzvou, ať se zkusíme trhnout. A někteří jsou zase proti.

A trhnete se, nebo ne?

Jestli dostaneme na školku, tak ne. (směje se) To není tak jednoduché. Předpoklady, které pro osamostatnění musíme mít, bychom splňovali, to ano, ale rozhodnutí bude asi už na mém nástupci.

Nechcete být vnímán jako člověk, který udělá tak zásadní rozhodnutí?

Když to s Ostravou bude fungovat, myslím si, že nemůže nikdo nadávat. Kdyby nás někdo odstřihl od investice do kanalizace nebo řekl, že neopraví školku, která se rozpadá, tak by ty úvahy asi sílily nejen ve mně, ale ve všech. Nás třeba od Ludgeřovic dělí jen značka, takže dobře víme, kolik má na investice starosta Havlík a kolik my. A třeba to jednou někdo nevydrží…