Dlouhá léta je alfou a omegou v Plesné řešení bezpečnosti na silnicích. S rozvojem Plesné a zejména po výstavbě Globusu v ulicích přibylo spoustu aut, kolem některých silnic však ještě nejsou hotové chodníky. „Je na denním pořádku, že auta projíždějí přímo kolem chodců. A někteří řidiči si z Plesné udělali doslova závodní dráhu,“ štve starostu Pavla Hrbáče, který brzy bude mít v rukou projekty na dostavbu chodníků.

Starosta Ostravy-Plesné Pavel Hrbáč jako popelář. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Když se řekne Plesná, spoustě Ostravanů, a nejen jim, se vybaví Globus, potažmo i před několika lety dobudované nákupní centrum Géčko. Jak výstavba hypermarketu změnila život v Plesné?

Podle mě to bude už přes deset let, co jsme „nová“ Plesná, a tím nemyslím naši stejnojmennou část. Globus zasáhl do života obyvatel Plesné pozitivně i negativně. Spolupráce s ním i vzájemné vztahy jsou velmi dobré. Mezi lidmi se říká, že Plesná coby malá vesnická obec, pominu-li přesnější formulaci, že jsme městský obvod, má mezi malými obcemi největší večerku v republice. I kvůli starším lidem je dobře, že mají v blízkém dosahu obchod, kde koupí v podstatě vše. A jestli mohu mluvit za sebe, jsem rád, že to je zrovna Globus, kde je kvalita potravin na vysoké úrovni.