Transformace obecních budov je zakončena. Co máte v plánu dál?

Projekty máme připravené a investice budou následovat. V loňském roce jsme ve spolupráci s městem začali budovat kanalizaci v páteřní komunikaci 1. května, která prochází v podstatě celou Polankou. Začalo se v březnu, kdy se vybudovaly nejprve páteřní stoky s vybudovanými odbočkami a nyní se budou dělat samotné přípojky. Snažili jsme se přesvědčit město, abychom kanalizaci v Polance vložili alespoň do páteřní komunikace, než se bude tato silnice opravovat.

Polanku tedy v příštích měsících čekají znatelná omezení?

Není to jednoduché, letos do podzimu musíme s městem kanalizaci dokončit a příští rok kraj nechá silnici opravit. Vzniknou při tom i dopravní omezení v podobě MHD i osobní dopravy a také v přístupu k nemovitostem. Komunikace 1. května historicky nemá kvalitní konstrukci, musí se proto udělat do hloubky, jak se sluší a patří.

O výlukách a uzavírkách už jste přemýšleli?

Cesta je úzká, všude kolem jsou domy a jen ve spodní části Polanky je přes sedmdesát přípojek, cesta se proto bude muset v těchto úsecích zcela zavřít a bude se překopávat z jedné strany na druhou. Jednáme s dopravním podnikem, krajem a investorem, že by vždy byly dva uzavřené úseky. Máme v plánu mít stavbu kanalizace v září převzatou. Rovněž i příští rok při budování komunikace budou etapové uzavírky.

Půjde čistě o kanalizaci a poté o vozovku, nebo budou i přidružené stavby?

Snažíme se, aby naše projekty směřovaly ke koordinaci staveb. Veškeré přilehlé chodníky a autobusové zastávky se proto k tomu snažíme přidružit, abychom do nového nemuseli zanedlouho opět zasahovat. Což ani nepůjde, protože kraj na opravu komunikace získal evropské prostředky. Chodníky a zastávky si zaplatíme sami.

Jak velká část Polanky nad Odrou má kanalizační síť?

V Polance není kanalizace ještě na obrovské ploše území. Jakmile dokončíme tuto páteřní komunikaci, odhadem dvě pětiny Polanky stále nebudou odkanalizovány. To se týká třeba oblasti Janové, která dnes má kolem 800 obyvatel a žádnou kanalizaci. Jsou tu i místa, kde domy stojí sto a více let a stále nejsou napojené na kanalizaci.

Proč se téma v Ostravě dosud příliš neřešilo? Jestli se nepletu, v Nové Bělé o ni usilovali dvacet let, než se nyní začne budovat, chybí i v řadě dalších obvodů. Na městě to nepovažovali za potřebné?

Kanalizaci řeší prostřednictvím společnosti OVaK město. Těžko říct, jestli se v minulosti koncepce nastavila nevhodně. Každopádně v posledních letech se na budování kanalizací přidaly peníze, město ale stále nesplňuje podmínku, aby stávající kanalizace byly na výustě napojeny, proto se upřednostňují některé jiné stavby. Je to otázka priorit. Já si myslím, že priorita kanalizací, chodníků a cest by měla být postavena nad jiné priority města. Je to ale v jeho kompetenci a půjdou za ním také náklady spojené s budováním kanalizace.