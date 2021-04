Netradiční situaci přinesl první den nového týdne v ostravské městské části Plesné. Celá jedna směna pracovníků, která měla z ulic pomáhat se svozem velkoobjemovho odpadu v kontejnerech, musela do karantény. Řešení? Mundúr místo saka na sebe vzal místo zaměstnanců sám starosta Pavel Hrbáč a jeho kolegové-úředníci! Jak jim to šlo?

Netradiční popelářská četa v Ostravě-Plesné. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Dofocování starosty pro seriál Deník na návštěvě se neslo v jiném duchu, než by si první muž kopcovité ostravské části Plesné přál. Panorama tamního centra vystřídal popelářský vůz OZO Ostrava a razící oranžový mundúr. „Mně už je to jedno,“ praví odevzdaně Pavel Hrbáč a bere do ruky lopatu, aby se jal smetat „bordel“, který při překlápění kontejneru padá na cestu. Nezbývá mu než věřit v pochopení lidu, že nebude na fotce „jako ze škatulky“.