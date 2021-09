V obou částech je vidět, že se hodně staví.

V Koblově se buduje kanalizace, je to velká městská akce. První ze tří etap je již téměř hotová. Počítáme, že v následujících čtyřech letech bude Koblov kompletně odkanalizovaný. Je to nezbytná věc.

A Antošovice?

V Antošovicích dokončujeme domov pro seniory. Stát bude v Chalupově ulici, což je prakticky konec Antošovic.

Jaká bude jeho kapacita?

Dvaatřicet lůžek, přibližně polovina se speciálním režimem, to znamená pro osoby s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Bude to příjemný a komorní domov v klidném prostředí.

Jde o novostavbu nebo rekonstrukci?

O rekonstrukci, nástavbu a přístavbu bývalé mateřské školy, která byla pět nebo šest let prázdná. Prostě nebyl dostatek dětí.

Kam nyní rodiče z Antošovic vodí či vozí své děti do školky?

Do sousedního Koblova, což je při cestě.

Už víte, kdy se nastěhují první senioři?

Domov by měl začít fungovat nejpozději na jaře příštího roku. Ale připravujeme i další projekty.

Můžete je přiblížit?

Například v Koblově vznikne víceúčelová sportovní hala. Se zahájením stavby jsme počítali letos na podzim a v polovině příštího roku jsme ji chtěli skončit. Bude však mít zpoždění.

Z jakého důvodu?

Projekt je připravený, hala byla přihlášena do dotačního programu. Už to vypadalo, že dotaci dostaneme, ale Národní sportovní agentura dotační výzvu zrušila, takže čekáme na novou výzvu, do které se přihlásíme.

A když ji získáte?

Máme stavební povolení a pokud získáme prostředky, začneme hned stavět. Hala by pak mohla stát v roce 2023.

Kde?

Naproti fotbalovému areálu, který jsme společně s TJ Sokol Koblov rekonstruovali. Bude stát na místě současné, již nevyhovující tělocvičny Střední zdravotnické školy AGEL. Dopoledne ji využije škola jako tělocvičnu, odpoledne veřejnost a sportovci.

Pro jaké sporty je určená?

Hala je primárně určena pro florbal, ale hrát se v něm budou i další míčové sporty. Podobné víceúčelové haly v našem městském obvodu scházejí. Chceme to změnit.

Když se řekne Koblov a Antošovice, mnohým se vybaví legendární nuda pláž Pohoda. Byl jste tam někde jako návštěvník?

Ne. Já tohle nemusím, ale nemám nic proti tomu.

Pozemek, pokud vím, patří radnici.

Ano. Naturistům pláž pronajímáme již desítky let. Nuda pláž má velkou tradici a historii. Mluví se o ní nejen v Ostravě, jezdí tam i dost Poláků.

Budete ve spolupráci pokračovat?

Není důvod něco měnit.

Když jsme u nuda pláže, ta leží v katastru Koblova, neřekne se jí však jinak, než antošovická. To platí také o rybnících. Nedělá to zlou krev mezi koblovskými a antošovickými obyvateli?

Určitě ne, každý používá své názvy, místní se občas mezi sebou špičkují, ale jinak je to v pohodě. Je to takové přátelské sousedské pošťuchování.

O Koblovu a Antošovicích se mluví také v souvislosti s rybníky, kde působí rybářský svaz.

Fungují dobře. Mají tam jeden rybník, kde lovení probíhá stylem „Chyť & Pusť“, další rybník mají na chov. Přispíváme jim každoročně na amury, kteří čistí rybníky od nánosů. Je tam moc hezké prostředí. Okolí představuje příjemnou a klidnou zónu. Spousta lidí tam jezdí na kole směrem na Bohumín.

Říká se, že na jezerech hodně kolísá hladina.

Ano. Diskutujeme s Povodím Odry, co by se s jezery dalo dělat. Jsou ovlivněny Odrou. Když klesne hladina v Odře, tak nám jezera klesnou třeba o dva metry.

Řešení?

Bavíme se o tom, zda by se tam voda nedala nějak vpustit, aby ta jezera byla průtoková.

Ke Koblovu patří polovina Landeku. Landek si ale většina lidí spojuje s Petřkovicemi.

Je to tak a trochu nás to mrzí. V katastru Koblova leží zhruba polovina Landeku, mimo jiné vrch Landeku a rozhledna.

Byl jste se na ni někdy podívat?

Ano, v roce 2019, když jsme zjišťovali, komu rozhledna fyzicky patří.

Na co jste přišli?

V majetku ji má zapsán úřad Petřkovice.

V letošním roce se hodně mluvilo o zvířecím krematoriu, které chce soukromá společnost vybudovat v areálu bývalého Dolu Koblov. Místní ale proti tomu protestovali…

Situaci samozřejmě sledujeme. Vznikla petice proti výstavbě, nesouhlasné stanovisko vydala i naše radnice.

Proč?

Vzdušnou čarou je to od rodinných domů relativně blízko. Nedivím se lidem, že to tam nechtějí. Nikdo z nás nerozporuje, že bychom v kraji potřebovali zvířecí krematorium, určitě by o něj byl zájem. Jde jen o to zvolit vhodnou plochu.

Co se dělo dále?

Magistrát města Ostravy naše stanovisko zakomponoval a požádal o zpracování velké EIA, tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Jaká je aktuální situace?

Podle informací, které máme, již společnost stáhla oznámení o záměru. Zatím to vypadá, že nepokračuje příprava této akce.

Koblov má i netradiční restaurací, která se nachází v bývalé smuteční síni hned u hřbitova.

Pronajali jsme ji majiteli řeznictví ze sousedních Petřkovic. Zrekonstruoval ji a upravil. Jezdí tam hodně cyklistů, kteří si tam dávají zejména žebra a kolena.

Vědí, že jde o bývalou smuteční síň?

Vědí to místní i přespolní, někteří tam jedou speciálně kvůli tomu. Polovina Koblova tam chodí na pivo a jídlo, druhá polovina tam nechce jít, protože se tam v minulosti loučila se svými blízkými. Ale už se to uklidňuje.

Když mluvíme o hřbitovu, je stále v provozu?

Ano, ale už se tam prakticky nepohřbívá. Je tam dlouhá doba tlení - třicet let - protože je to u vody.

Takže žádné nové hroby?

Co se týká výkopů nových hrobů, tak jde o jeden či dva ročně. Do stávajících se ukládají urny. Nové hroby jsou na ústředním hřbitově, který má dostatečnou kapacitu.