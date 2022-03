Posledně jsme si povídali o velkém zájmu o novou sportovní halu. Přetrvává nadále?

Na podzim jsme zde měli mít mistrovství Evropy v soutěžních tancích, ale kvůli covidu se bohužel nekonalo, nedávno zde byl turnaj ve florbale benjamínů, 12. března hostíme mistrovství ČR v řecko-římském zápase. To jen namátkou. Takže ano. A tyto akce představují velké množství aut, které pak stojí nejen po ulicích, ale i v poli. Proto budeme muset reagovat zvětšením parkoviště. Vykoupili jsme kus louky a musíme vyhradit finance. Nelze to tak dlouhodobě nechat.

Zájem však neroste jen o sportování v Krásném Poli, ale dlouhodobě i o bydlení…

Ano, aktuálně máme přes 2800 obyvatel, když jsem v roce 2006 nastupoval, bylo jich 2200. Navíc funguje takový fenomén, spousta lidí zde bydlí, ale protože se k nám přestěhovali z Ostravy, myšleno města, kde mají firmy apod., nevyplatí se jim měnit trvalé bydliště. Takže skutečný počet obyvatel je ještě vyšší. Navíc finišuje jeden developerský projekt a druhý začíná, takže trend v nárůstu počtu obyvatel bude pokračovat.

Na mysli máte patrně výstavbu v nově vzniklé ulici Jindřicha Šajnara s asi čtyřiceti domy…

Ano, aktuálně je prodaných 27 stavebních parcel, některé domy už stojí, jiné teprve vznikají nebo vzniknou. Developer navíc dokoupil nějaké další pozemky, které zasíťuje a nabídne k prodeji, takže jednotky objektů ještě vzniknou. Navíc jsme se s ním dohodli na vybudování jakési výpadovky z dané oblasti směrem k benzínce v Krásnopolské ulici, takže dojde k lepší obslužnosti. Právě kolem výpadovky pak vznikne prostor pro další domy. Ten druhý projekt připravuje Ridera v ulici Pohoří, měly to být bytové domy, ale nakonec to bude šest rodinných dvojdomů, jeden dokonce trojdům, takže v podstatě třináct domů. Poté už zde zůstanou jen dvě menší plochy, které čekají na to, jestli je někdo vykoupí a zasíťuje. Pro Krásné Pole je však specifické, že se zahušťuje dovnitř, neexpanduje do okolí, čímž nezabíráme zemědělskou půdu pro zástavbu.

Za těmito projekty už se ale spíše otáčí list, co se v Krásném Poli naopak v blízké době plánuje?

Už letos budeme realizovat rekonstrukci smuteční síně na hřbitově, který poslední dva roky prochází kosmetickými úpravami – udělali jsme nové oplocení, kanalizační přípojku, parkoviště a vymezili památník 2. světové války. Rekonstrukce síně bude stát čtyři miliony, město nám vymezilo letos dva miliony, takže bychom ji chtěli dokončit v příštím roce. Po rekonstrukci budou v síni k dispozici také bezbariérové toalety, lepší akustika i celkové zázemí, v příštím roce by na řadě byla fasáda a předsíňka. Peníze v rozpočtu máme připravené také na projekt zadržení vody v krajině.

Co si pod tím představit v praxi?

Chceme zřídit mokřad, který bude tvořen soustavou tůněk v povodí potoka Mešnice, na podzim budeme podávat žádost o dotaci. Do potoka je také svedena dešťová kanalizace, do níž teče vše, co voda spláchne cestou, čímž se potok znečišťuje. Ve svahu, kde kanalizace teče, což je asi 300 metrů, tak vybudujeme ještě sadu menších tůněk, kterými bude voda „probublávat“ a pročistí se, než vteče do potoka. Náklady se pohybují kolem čtyř, čtyř a půl milionu. Dále počítáme s výstavbou druhé etapy chodníku v Družební ulici a dotaci dostaneme na rekonstrukci poloviny ulice Předvrší. Člověk si řekne rekonstrukce kousku ulice, ale to jsou nehorázné sumy, jen tady jde o tři miliony korun. Cesta je však v havarijním stavu.

K TÉMATU

Otázka pro opozičního zastupitele Ostravy-Krásného Pole Zdeňka Špaka (KSČM)

Jste spokojen s rozvojem, jakým Krásné Pole prochází, nebo byste něco změnil?

Přestože můžu mluvit za sebe, ne za všechny obyvatele, nic mi zde nevadí. Nemám zvláštní připomínky, že by se zde něco dělalo špatně. Ačkoli nejsem rodákem z Krásného Pole, od doby, co jsem zde, se hodně změnilo – a hodně k lepšímu. Poslední dobou se tady lidé ve velké míře stěhují, což mě vůbec nepřekvapuje. I proto se zde rozšiřuje škola, staví se dům pro seniory, jsou to prospěšné činy. Také se prodloužila městská hromadná doprava, což je odlehčení pro lidi, zejména ty starší, kteří to mívali komplikovanější. Jsem tady spokojen.