Proces to ale bude zdlouhavý a nákladný. Ostravská část Hrušov, do roku 1941 městys Hrušov, spadá pod Slezskou Ostravu a starosta Richard Vereš věří, že se místu konečně blýská na lepší časy.

Jste přesvědčen, že Hrušov má již to nejhorší za sebou?

Určitě. Když se projdete Hrušovem, tak zjistíte, jak se mění. Hodně se tu staví, rekonstruuje, obnovuje.

Konkrétně?

Výraznou změnou prochází například Riegrova ulice. Řešíme to ve spolupráci s vlastníky domů. Nedávno to byla nejhorší lokalita, kde se točily drogy, stříleli se tam taxikáři. Všechny domy jsou vystěhované a rekonstruují se. Budeme tam opravovat komunikace. Vykácely se nálety, zlikvidovaly se černé skládky.

S Riegrovou ulicí je spojený volební okrsek 19003, který proslul svou nízkou či dokonce nulovou účastí u voleb…

Samozřejmě to souvisí s lidmi, kteří tam bydlí či spíše bydleli a o volby neměli zájem. Je to svým způsobem unikátní volební obvod. Máme v něm více než deset ulic, které dnes fakticky neexistují. Jsou však vedeny v mapách, včetně neexistujícího náměstí Julia Fučíka. Musíme to řešit.

Jak?

Úředně je zrušit. Zjišťujeme, jak to provést, aby bylo vše v souladu se zákony.

Kdo projíždí po Bohumínské ulici směrem na Bohumín, nemůže po pravé straně přehlédnou obří stavby…

No, a to je právě ta oblast s neexistujícími ulicemi. Vzniká tam jeden z největších a nejmodernějších průmyslových parků v zemi. Logistickou centrálu zde bude mít prodejce sportovního zboží Sportisimo. V areálu roste také sklad pro Plzeňský Prazdroj. Práci zde v následujících letech může najít až sedm set lidí.

Hrušova se dotkla i oprava mostu přes řeku Odru v Ostravě-Petřkovicích. Most je pro osobní dopravu uzavřen a jedna z objízdných tras vede přes Hrušov. Zvládáte to?

Zpočátku byly problémy, ale postupně se to zklidnilo. Intenzita dopravy je samozřejmě různá a cesta během dopravní špičky trvá déle. Ale už je to snesitelné. Městská policie tam stojí každý den a pokud je zapotřebí, reguluje dopravu.

Projížděl jste touto trasou?

Ano, v první dny mi ranní cesta z Petřkovic do Koblova zabralo o pětadvacet minut více, o týden později to už bylo jen o pět minut. Pochopitelně se ale těšíme, až se most v Ostravě-Petřkovicích znovu otevře a na několik desítek let bude opět klid. Současná situace ale paradoxně přinesla i jedno pozitivum.

Rád bych věděl jaké.

Řidiči se v Hrušově na mostě přes řeku Odru naučili zipování. Co jsem sám zažil a slyšel od lidí, jen výjimečně se stane, že by někdo zipování nedodržoval. Problémy byly jen první týden, kdy se všichni cpali a ohleduplnost šla mnohdy stranou.

Když se bavíme o objízdné trase, ta vede kolem krásného kostela.

Je to Kostel sv. Františka a Viktora. V roce 1997 ho poničily povodně. Postupně se však opravoval a rekonstruoval až do dnešní podoby.

Nedaleko kostela probíhá rekonstrukce poměrně velkého rohového domu.

Jde o bývalou starou radnici z třicátých let minulého století. Budova prochází komplexní rekonstrukcí. Nyní se opravuje střecha, a ještě letos budou dokončeny vnitřní úpravy kancelářských prostor. Rekonstrukce má být hotova do konce tohoto roku. Bude v ní sídlit administrativně-technické zázemí pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Slezská Ostrava, kterou jsme zřídili.

Nedávno jste informovali o umístění nových kamer v souvislosti s černými skládkami. Jak velký problém představují černé skládky?

Dost zásadní. V současné době se hodně staví a suť se různě objevuje. Tím, že máme poměrně hodně kamer, tak je městská policie schopná dohledat vozidla, která přijíždějí se sutí a odjíždějí prázdná. Pokuty jsou poměrně citelné. Dá se říct, že se to v poslední době trochu zlepšilo, chceme však více.

Máte zmapované černé skládky?

Máme podchycená místa, kam se suť vozila. Občas se nějaká černá skládka objeví, ale to spíše v zapomenutých místech. Ale velmi rychle je likvidujeme.

To určitě stojí nemalé peníze…

Ano, ale vyjde to levněji, než když se na daném místě nahromadí větší množství odpadu.

Má Hrušov perspektivu?

Určitě ano. Myslím, že se Hrušov stane v blízké budoucnosti místem pro příjemné bydlení. Stačí zmínit Riegrovu ulici, o které jsme hovořili. Je to klidná ulice, hodně zeleně s novým bydlením. A je to blízko centra Ostravy. Nedaleko je Verdiho ulice, kde jsou i volné pozemky, kde se dá teoreticky stavět. Máme i zájemce.

Podporujete soukromé investory, kteří by chtěli něco v Hrušově zlepšit, postavit nebo zrekonstruovat domy?

Obecně komunikujeme se všemi investory, snažíme se jim vyjít vstříc, minimálně tím, že uděláme cesty, chodníky, veřejná prostranství. Chceme, aby se život v Hrušově zlepšil. Ale samozřejmě investoři musejí chtít, a na každý investor je takto otevřený.

A na závěr dotaz na malou názvoslovnou anomálii. Týká se Věznice Heřmanice, která však leží v Hrušově. Víte, jak to vzniklo?

Upřímně řečeno, nevím. Možná právě díky tehdejší lukrativnosti Hrušova se použilo jiné označení, ale možná tehdy bylo trochu jiné územní členění.