Co se po letním převratu na radnici ve Vítkovicích změnilo?

V něčem pokračujeme nadále, něco nového jsme začali. Scházíme se teď mnohem více s místními firmami, sportovními kluby i školami a školkami a snažíme se navázat chybějící spolupráci. Podepsali jsme smlouvu s Dolními Vítkovicemi, aby naše děti mohly využívat tamní U6 a další vstupy i dílny v rámci výuky. Navíc jsme dojednali, že když radnice jednou či dvakrát do roka uspořádá svůj den otevřených dveří, obyvatelé Vítkovic v rámci toho budou mít volný vstup do Dolních Vítkovic.

Měl jste ambici stát se starostou? A v čem selhala vaše předchůdkyně?

Nechtěl bych už se k této problematice vracet, proto se omezím na to, že neplnila své povinnosti a termíny, nekomunikovala právě s podnikateli či školami a ani radní nebyli informováni o tom, co by měli vědět. Navíc trvalé bydliště zde měla jen účelově. Já sám přitom nijak netoužil být starostou. Přišlo to zničehonic. Teď bych ale byl rád, kdybych mohl pokračovat. Myslím, že obec vedeme dobře a snažíme se pro blaho občanů dělat, co se dá. Chci se zasadit, aby Vítkovice byly lepším místem pro život lidí všech věkových kategorií.

Jaké projekty a investice v této dosti postižené době chystáte?

Jsme ve středu města, máme i Dolní oblast, proto jsme jako Vítkovice dost viditelní. Náš rozpočet ale nelze srovnávat s Porubou či Jihem, který má 750 milionů korun, my zhruba jen 130. Sportovní a kulturní záležitosti zatím máme v šuplíku a nevíme, kdy je bude možné vytáhnout. Na investice se nám každopádně podařilo získat díky městu úvěr 57 milionů korun.

Na co jej využijete?

Chceme zrekonstruovat bytový dům Štramberská 10. Jde o řadovou zástavbu více než deseti domů, které jsou opravené, jen jeden jediný, přímo uprostřed, je v naprosto dezolátním stavu. Stojí tam tak už téměř dvacet let. Další část úvěru bychom chtěli „poslat“ na hřbitov, který je s šesti hektary druhý největší v Ostravě po Ústředním hřbitově. Má velkou spádovost z celé Ostravy, neslouží jen pro „naše“ občany.

Plánujete jej tedy rozšířit?

Nikoliv, ale tamní smuteční síň je ve velmi kritickém stavu. Jak z hlediska bezpečnosti, tak nějakých standardů pro smuteční obřady. Chtěli bychom ji proto zdemolovat a postavit novou. Pokud by nám z úvěru ještě něco zbylo, chtěli bychom vykoupit některý z bytových domů, který tady slouží jako ubytovna, což by přispělo ke zkrášlení okolí a zvýšení bezpečnosti, protože všichni víme, kdo v ubytovnách žije.

Do kdy by plánované projekty měly být zrealizovány?

Čerpání úvěru musí proběhnout do konce roku 2022. Jestli půjde všechno dobře, v září nebo říjnu bychom mohli začít s demolicí smuteční síně a na jaře začít stavět. Do roku 2023 bychom chtěli mít hotovou jak síň, tak dům ve Štramberské ulici. Tam vzniknou byty, potřebujeme nárůst bytového fondu, protože žádostí o bydlení máme spoustu a nejsme schopni je uspokojit. A to jediné přináší zpět do obvodu peníze. Nicméně celkový rozsah plánovaných investic bude záležet na tom, jakou měrou se na nich bude podílet město, jehož majetek je obvodu svěřen.

Vrátím se ještě ke zmíněnému tématu ubytoven. Není možné některé odkoupit a i z nich udělat slušné nájemní bydlení?

Jak jsem už zmínil, jestliže nám to dovolí dostatek financí, určitě bychom rádi šli tímto směrem. Ubytovny jako takové tady máme dvě, jedna je slušnější, druhá ne. Ale je tady řada soukromých domů, což jsou v podstatě také ubytovny. V okolí Erbenovy, Tavičské a Zengrovy ulice, kde nás to nejvíce trápí, máme takových objektů asi šest, navíc je tam i problematický Renarkon. Za minulé paní starostky jsme v této lokalitě chtěli vykoupit nějaké byty – nejprve na to byly peníze, pak zase ne. Samozřejmě bychom je chtěli vykoupit. Jen když byty budou naše, dokážeme selektovat lidi, kteří tam bydlí. Pohybují se tam naši preventisté a zajistili jsme také zvýšený pohyb strážníků.

Pomohlo tam vyhlášení bezdoplatkové zóny?

Myslím, že to byl výborný krok. Nechtěli jsme zavádět plošné vyhlášení, protože to může být časovaná bomba. Je jen otázka času, než tuto možnost jako celek někdo shodí ze stolu. Bohužel ten zákon není dotažený do konce. Je fajn, že se vám tam nebudou točit méně přizpůsobiví, ale co nově příchozí senioři, svobodné matky nebo postižení, kteří by tam chtěli bydlet, ale nemohou, protože nedostanou příspěvek? Je to dvousečná zbraň. Dokud se nezmění sociální zákon a nadále budou existovat ubytovny za těchto podmínek, jako obvod s tím nic neuděláme. Nemáme na ně žádnou páku. Nemůžeme tam nakráčet a polovině lidí říct, že tam nemají co dělat.