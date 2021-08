Po dalších více než dvou a půl letech Lucie Baránková Vilamová připouští, že vést Porubu je úplně jiné, než menší čtvrť či vesnici… kde se lidé i více znají.

Asi nelze začít jinak, nežli aktuální dopravní situací v Porubě, jak na ni pohlížíte?

Má to dvě roviny: Všichni samozřejmě chceme mít kvalitní silnice a z toho pohledu je třeba kvitovat, že se staví a opravuje, ale pak je tady ale pohled člověka, který musí používat auto a dennodenně stojí v zácpách. Ten je samozřejmě naštvaný. Problémy pramení z toho, že skoro každá stavba má odlišného investora. Někde je jím město, jinde kraj, ŘSD či soukromý investor. Vzhledem k tomu, že se jedná o více subjektů, od nichž se navíc informace dozvídáme postupně, má Poruba jen omezené možnosti, jak to ovlivnit. Přesto do toho vstupujeme.

Od září asi pomůže nový kruhový objezd, ale vyřeší situaci u Francouzské ulice?

To bude záležitostí takzvané F-rampy, tu už nějakou dobu chystá město Ostrava a bude se skládat z dalšího kruhového objezdu a nové přípojky k Rudné ulici. Zároveň to umožní zásobování zóny Nad Porubkou ze zadní části. F-rampa a ještě Severní spoj jsou dva lhavní dopravní projekty, které Poruba potřebuje.

Severní už lidi v Porubě straší, jako dříve Prodloužená Rudná, bude tedy nakonec?

My se jeho stavbu neustále snažíme tlačit, ale nejsme ti, co v tom mají hlavní slovo. Přesto věřím, že se vybudování Severního spoje významně přiblížilo – protože vím, že i město Ostrava v projektu v poslední době pokročilo a aktivně ho prosazuje. Kdyby byl hotový, měli bychom další spojnici s centrem města a uzavírky by nás tak nebolely.

Pracuje se ale nejen na porubských cestách, můžete shrnout, co vše se tady dělá?

Opravdu dost. Ani nevím, kde začít. Snad tím, že naší výhodou je, že neustále připravujeme nové projekty… a když se objeví nějaká možnost financování, můžeme je hned vytáhnout ze šuplíku. Úzce spolupracujeme s městem, nebojíme se větších akcí. Snažíme se postupně měnit Porubu k lepšímu a věřím, že i lidé tyto změny vnímají.

Oblouk pod lešením nelze přehlédnout, co konkrétního se teď ještě rekonstruuje?

Nejdůležitější projektem je obnova Oblouku, naší ikonické stavby, symbolu Poruby, který si zaslouží vypadat reprezentativně. I tato akce byla během na dlouhou trať. Nejdříve jsme museli Oblouk majetkově scelit, což nebylo jednoduché. Ovšem povedlo se a teď rekonstruujeme. Dále revitalizujeme náměstí Družby, kde vznikne park, a chystáme se i na druhou etapu, při které opravíme prostor před obchodním centrem Bohemia. Dokončujeme opravy v ulici Gustava Klimenta, stavíme nové školní hřiště na Bulharské. Já osobně jsem hrdá na Dům s pečovatelskou službou Harmonie - ten vedle kvalitního bydlení nabízí i krásné atrium, které nemá v obvodu obdoby. Slavnostně ho budeme otvírat v srpnu. Začali jsme také s rekonstrukcí Náměstí Jana Nerudy, které si o to také dlouho dlouho říkalo. Zároveň sázíme spoustu kytek, aby ulice byly barevnější. Například květinová louka na Francouzské má, myslím, celou řadu obdivovatelů. Ale to hovořím jen o vlastních projektech a záměrech obvodu.

Další důležité projekty partně probíhají v režii města, můžete být konkrétnější?

Momentálně jde zejména o rekonstrukci bývalého stadionu VOKD – tedy Sportovního areálu Poruba – největšího sportoviště v celém našem obvodu. Až práce skončí, nabídne lidem moderní zázemí pro aktivní pohyb. Doslova pár dní město dokončí renovaci Domu kultury Poklad, na to se všichni těšíme. Poruba kulturák potřebuje. Dalším takovým projektem je třeba právě F-rampa, o které jsem se již zmínila.

A na jaké projekty se – jistě nejen Porubané – mohou těšit v dohledné době?

Plány máme obrovské a na webu fajnovaporuba.cz, jsou všechny na jednom místě. Jen namátkou k těm zásadním: Chtěli bychom z prostranství u Duhy mít moderní a atraktivní místo, chystáme se upravit parky u DK Poklad, revitalizovat prostor u Floridy na Hlavní třídě i lokalitu u Koruny na pátém obvodu, připravujeme podzemní parkování v Budovatelské ulici. A nesmím zapomenout na projekt nové smuteční síně a hřbitova, ten je aktuálně stále více potřebný, jelikož kapacity hřbitovů okolních obvodů jsou už téměř vyčerpané.

Vedete druhý nejlidnatější obvod Ostravy, charakterizujete ho, čím je zvláštní?

Jsem přesvědčena, že Poruba je jedna z nejlepších adres v celé Ostravě. My děláme maximum pro to, aby to tak zůstalo. Chceme být atraktivním místem, kde si budou lidé přát žít. A čím je Poruba zvláštní? Je to takové město ve městě – jsme součástí Ostravy a přitom na samém okraji. Zdejší lidí jsou neuvěřitelní patrioti a náš obvod považují za nekrásnější část města. Jsou hrdí na sorelu a na zeleň, které tady máme plno. Zároveň umí být kritičtí a vadí jim, když vše není tak, jak má být. O těch největších problémech víme a snažíme se je řešit.

Pomineme-li aktuální dopravní trable, co obyvatelům obvodu tedy vadí nejvíce?

Nejčastěji zmiňují chodníky… a mají pravdu. Hodně jich v Porubě máme špatném stavu. Měníme to, ale pomalu. Máme k dispozici takzvaný pasport komunikací a víme, v jakém stavu se jednotlivé chodníky nacházejí. To umožňuje zefektivnit jejich opravy, kdy se snažíme postupovat od těch v tom nejhorším stavu. Za posledních několik let se nám podařilo rozpočet na opravu komunikací téměř zdvojnásobit. Nyní je to přes padesát milionů korun, před několika lety to bylo jen třicet. Věřím, že i tady lidé poznají, že se stav mění k lepšímu. Byť já osobně si představuji, že by to mohlo jít rychleji, ovšem to bohužel už narážíme na finanční možnosti obvodu.

Nadnesla jste hrdost obyvatel Poruby na zeleň, jak se to s její dnešní podobou?

Poruba je zelený obvod s pětadvaceti tisíc stromy, zeleň je jednou z našich největších devíz. Ale lidé si často neuvědomují, že se o ni je třeba starat. A obměňovat ji. Úzce v tomto spolupracujeme se špičkovými arboristy, ti pro nás vše zmapovali. Známe zdravotní stav zdravotní stromů a víme, jak postupovat v péči o ně. Víme, že stromy v jednotlivých částech Poruby se vysazovaly v jedné době a jsou tedy vesměs stejně staré. A to může být problém, stárnou a v určité chvíli dosáhnou věku, kdy odumřou. Odborníci upozorňují, že když nebudeme postupně odstraňovat staré a nemocné stromy a nahrazovat je novými, přijde doba, kdy budeme muset vykácet velké části obvodu. Snažíme se proto parky revitalizovat a zeleň obnovovat, což naráží na odpor některých lidí, kterým se kácení nelíbí. Nedivím se jim, my v městech si zeleně vážíme, ale je to nutnost. No a pak jsou zde naopak ti, co po nás chtějí, abychom káceli více. Že jim stromy stíní domy a podobně. Nám nezbývá než vysvětlovat a snažit se mezi lidi dostat co nejvíce informací.

Při počtu zdejších obyvatel je toho vysvětlování asi někdy až nad hlavu, ne?

Poruba má přes šedesát tisíc obyvatel, svým způsobem to vlastně je třinácté největší město v ČR. A každý z těch tisíc lidí má jiné své zájmy a priority. Obvod se tedy musí snažit jejich požadavky nějak skloubit, což bývá někdy opravdu těžké. Zrovna zeleň je takovým klasickým příkladem. Vést obvod velikosti Poruby, je naprosto jiné, než menší čtvrť či vesnici. Tam se lidé navzájem znají a spoustu věcí dokážou vyřešit rychleji. Poruba je anonymnější a zabývat se musíme i trochu jinými problémy.