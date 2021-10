Přestože si za svou prací Zuzana Ožanová stojí, vedlo to až k tomu, že už loni v prosinci veřejně deklarovala (a v září zopakovala), že bude-li znovu kandidovat do parlamentu a bude-li zvolena, na funkci starostky v Ostravě rezignuje.

Ač jsou ona sama i její koaliční partneři jiného názoru, jde o reakci na setrvalou kritiku opozice, jíž byla vystavována prakticky po celou dobu trvání svého nyní tříletého mandátu. Podle opozice nestíhala kloubit roli starostky se svou rolí poslankyně. A, byť se s tím sama neztotožňuje, nejen podle opozice, ale i úředníků a dalších lidí chodívala na radnici jako do holubníku.

Právě hnutí Ostravak, jako lační supi bažící po kořisti (z níž však bude živ patrně jiný zástupce hnutí ANO), tak jen několik dní po volbách svolávají mimořádné zastupitelstvo. „Žádost jsme podali v souladu se zákonem o obcích, oslovili jsme všechny opoziční zastupitele a všichni s naším návrhem souhlasili. S ohledem na časovou tíseň žádost podepsalo celkem čtrnáct ze šestnácti opozičních zastupitelů,“ uvedl předseda klubu Ostravak Robert Adámek.

Slib hodlá dodržet

Končící starostku však štve způsob, jakým se opozice k situaci postavila. „Svolávají mimořádné zastupitelstvo, aniž by mi vůbec dali šanci a čas můj zamýšlený krok realizovat. Kdyby to byla reakce na mou nečinnost, nic nenamítám a bylo by to v pořádku. Já jim samozřejmě ze zákona vyhovím, změna se však udá v rámci koalice, ne opozice,“ krotí Ožanová emoce z opozičních lavic. Koalice totiž drží při sobě. „Je to jednoduché – my dodržujeme dohody a budeme v tom pokračovat,“ hlásí totiž pirátský místostarosta David Witosz.

Zuzana Ožanová pak zdůrazňuje, že na předání agendy už se připravuje. „Bylo to mé vlastní rozhodnutí a jsem člověk, který když něco slíbí, tak to i splní. Konzultovala jsem své rozhodnutí v rámci hnutí s ostravským primátorem, který je předsedou organizace Ostrava. A shodli jsme se, že kdyby došlo k mému opětovnému zvolení, vzdám se funkce,“ popsala Zuzana Ožanová pro Deník.

Nečekané křeslo

Svolání mimořádného zastupitelstva je podle opozičního zastupitele Lukáše Semeráka v pořádku. „Když jsem v září navrhoval svolat zastupitelstvo na konec října, odmítla to.“ Zuzana Ožanová tak podle svých slov učinila výhradně proto, že obhajobu mandátu poslankyně s ohledem na předvolební průzkumy neočekávala. Na kandidátce hnutí ANO totiž byla až na desáté pozici, přičemž i lídr kandidátky Ivo Vondrák odhadoval obhajobu pouze osmi mandátů, které by považoval za úspěch.

Hnutí ANO však nakonec obhájilo všech deset mandátů i se starostkou Ožanovou, která navíc díky preferenčním hlasům šla do sněmovny ze šestého místa. „Časový harmonogram jsem proto připravený neměla. Se zvolením z 10. místa s ohledem na průzkumy veřejného mínění jsem nepočítala. Bylo by to velmi troufalé,“ popsala. Nyní hodlá počkat, zda se po očekávaném napadení výsledků voleb na poslaneckých křeslech něco nezmění, a jakmile je nejvyšší správní soud uzná oficiálními, odstoupí. „Očekávám, že do měsíce a půl bude vše vyřešeno,“ dala v rámci možností jasný termín svého konce ve funkci starostky.

Ohlédnutí

V mezidobí s kolegy projedná, kdo bude pro jednání zastupitelstva navržen za hnutí ANO jako nový kandidát na starostu. „To je čistě věcí klubu, který rozhodne,“ míní Zuzana Ožanová, která si za uplynulé tři roky nejvíce cení toho, že se podařilo dosáhnout úzké spolupráce koalice a jejího tažení za jeden provaz, což na radnici podle ní dříve nebývalo zvykem. Také má radost s vypořádáním se následků pandemie.

„Byli jsme v jiné situaci, než kdokoli před námi. S výpadky v příjmech a problémy nájemců nebytových prostor jsme se bez větších problémů zdárně vypořádali. Jako koalice, jednotlivec by to nedokázal,“ míní starostka, podle níž je rozpočet radnice ve vynikající kondici a investuje se.

K TÉMATU

Jitření emocí kvůli souběhu funkcí

Kvůli rozhodnutí Ostravaka jen pár dní po parlamentních volbách svolat mimořádné zastupitelstvo Moravské Ostravy a Přívozu se na sociálních sítích strhla velká diskuze. Stejně jako sama starostka, také primátor Tomáš Macura považuje jednání Ostravaka za zbytečné a výzva má posloužit leda vlastnímu zviditelnění hnutí. Svoji obhajobou Zuzany Ožanové na twitteru spustil názorovou přestřelku, do které se zapojili i zástupci ODS a z ostravských zástupců hnutí ANO nezůstala nit suchá ani na hejtmanu Vondrákovi, jehož si vzal na paškál vedle mnohých i Zdeněk Nytra bránící barvy nařčených kolegů z koalice Spolu - více zde



12 TVÁŘÍ ANEB KDO SEDÍ NA DVOU ŽIDLÍCH?

Kdo z poslanců MS kraje sedí po volbách na dvou židlích se můžete podívat zde - je jich celkem 12, tedy větší polovina z nově zvolených jmen.

Komentář autora: Kdo dál zařadí zpátečku?

Sezení na dvou židlích je téma, které se v posledních letech začíná rozmazávat stále častěji. Do jaké míry však jednotlivé strany něco hlásají a samy to plní, je věc druhá. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že hned dvanáct z dvaadvaceti nových poslanců za Moravskoslezský kraj v politické sféře určitým způsobem kumuluje své funkce.

Je samozřejmě o diskuzi, do jaké míry to vadí v případě, že druhou funkcí je prostý titul zastupitele (byť takový Zdeněk Nytra podle ostravského primátora nestíhá ani to). V případě klíčovějších funkcí (hejtman, primátor, starosta) by měl dotyčný důsledně zvážit, zda se dokáže být setrvačně a plnohodnotně rozpolcený dvěma směry.

Starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová to dokázala. Respekt. Po třech letech uznala, že pro příští minimálně rok, kdy jí ještě trvá mandát starostky, by sezení na dvou židlích nebylo ku prospěchu věci a rozhodla se na funkci rezignovat (a podle informací Deníku se k témuž chystá i náměstek opavského primátora Igor Hendrych, rovněž za ANO).

Je samozřejmě otázka, do jaké míry je to kvůli vlastnímu přesvědčení, a do jaké míry je to jen reakce na stále silnější kritiku opozice, která dokáže s psychikou člověka pořádně zatočit (stejně jako třeba štěnice v kanceláři, o čemž ostravská starostka také ví své).

Nelze nikomu sahat do svědomí, nakolik je připraven svou práci zvládat, vysvědčení konec konců vždy vystavují až voliči, ne opozice, z nichž některé by „nedostatečnými“ metaly nejraději neustále. Neuškodilo by však udělat si malou osobní revizi svých sil a času, zvláště u těch, na které se kritika jen valí (nezvládnuté slavnosti, nezabránění chaotickému rozkopání města), nebo ještě nevědí, do čeho jdou. Zvláště když cesta do sněmovny zabere všem regionálním zástupcům zhruba stejně. Ostatně i jednotlivá uskupení by ve vlastním zájmu pro ochranu svých oveček měla alespoň na krajských úrovních vždy před volbami přehledně říct, jak se k otázce sezení na vícero židlích staví.