Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Václavovice?

Václavovice jsou typickou příměstskou obcí. Naši občané mohou plně využívat komfort krátké cesty za prací, nákupy i kulturou a zároveň relaxace na zahradě či v lese po příchodu domů. Díky tzv. slezské zástavbě a zvlněnému terénu jsou jednotlivé domy ještě stále od sebe vzdáleny ve většině případů tak, že poskytují svým obyvatelům jistou dávku soukromí.

Jsou Václavovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Nevím, zda je na místě mluvit o výjimečnosti, ale máme to štěstí, že se u nás zachovalo poměrně dost starých dřevěných domečků, větrných mlýnků a drobných sakrálních staveb jako jsou kapličky či křížky. Některé jsou „na ráně“ při průjezdu po hlavních silnicích ale některé jsou právě krásně „zašité“ v malebných zákoutích.

A jak se ve Václavovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Doufám, že se u nás žije dobře. Celková atmosféra v obci je přátelská a pohodová. Občané určitě oceňují dobrou dopravní dostupnost hned do tří měst – Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Zároveň je však u nás dostatek tras pro procházky, či projížďky na kole. Ještě je možné u nás vidět pást se koně či krávu, pobíhat drůbež či pozorovat jiné čistě vesnické výjevy. V obci funguje mateřská škola, první stupeň základní školy, prodejna smíšeného zboží, lékárna, ordinace praktického lékaře, moštárna, kadeřnictví, masáže, pedikúra, drobní řemeslníci a další služby jako např. autoservis… Až do útlumu způsobeného koronavirem aktivně pracovaly spolky jako hasiči, zahrádkáři, myslivci, dámský klub, spolek důchodců a invalidů, divadelní spolek Propadlo, Sdružení rodičů při ZŠ, fotbalový klub, sportovní a další „kroužkové“ aktivity pro děti. Ve vsi sice fungují dvě restaurace, ale možná nám chybí místo pohodového setkávání, restaurace, do které by se rodinka s radostí vypravila na slavnostní oběd či jen tak posedět s přáteli.

Když byste měla někoho pozvat do Václavovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Ráda jsem zvala přátele na kulturní akce pořádané u nás. V místním kostele probíhaly pravidelně krásné koncerty. Namátkou mohu zmínit účinkování souboru Hradišťan, Spirituál kvintet, sourozenců Ulrychových se skupinou Javory, Janáčkův komorní orchestr, Václava Hudečka, Lenku Filipovou, Pavla Šporcla, Valašského vojvodu a opravdu mnoho dalších.

U příležitosti svatováclavské pouti se staly tradicí koncerty v zahradě kostela. I zde vystupovali zajímaví hosté jako Szidi Tobias, Petra Černocká, Petra Janů, regionální kapely…

V létě pořádají naše spolky malý rockový festival nazvaný „Václavovická rockle“, který se těšil velké oblibě. Doufám, že již v příštím roce zase budu moci pozvat veřejnost na pěkný koncert, divadelní představení, stavění máje u haičárny či 35. ročník pochodu kolem Václavovic.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete ve Václavovicích?

Koronavirus zklidnil život ve vsi, tak jako všude jinde. Zdá se, že občané jsou velmi ukáznění. Vzájemně si pomáháme a přejeme si, aby vládní opatření nebyla politická, ale věcná, abychom je mohli přijímat s důvěrou.

Jaké jsou plány Václavovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Tady se možná mohu pochlubit tím, že v loňském roce se nám podařilo zrekonstruovat budovu základní školy, která slouží svému účelu již více než 100 let. Dočkala se totální obnovy včetně rozšíření o nové prostory. Proměnila se v moderní budovu poskytující žákům i učitelům komfortní prostředí. Nyní chystáme rovněž důkladnou rekonstrukci obecního úřadu, kultivaci území kolem potoka Frýdečák, opravu místních komunikací, mostu atd… Máme platné stavební povolení na novou hasičskou zbrojnici, ale postavit ji bude asi úkol velmi těžký – naše hasičská jednotka je zařazena jako JPO 5 a jako taková nemá moc příležitostí k získání dotace - i když je pro život v obci velmi důležitá. Ještě se vrátím ke „kultivaci území kolem potoka“ Je to projekt, na který se velmi těším, jelikož propojí část centra, ve které je budova obecního úřadu, škola, školka, tělocvična, pošta a další služby s klidovou a relaxační zónou kolem potoka. Bude to trvat ještě pár let, ale pak bude příjemné zajít do centra, vyřídit si potřebné, dát si kafíčko, povykládat s přáteli nebo pozorovat děti na dětském hřišti.